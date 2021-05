OM Mercato : Elche, Boca Juniors, Benedetto a fait son choix !

Publié par Timothée Jean le 31 mai 2021 à 18:00

Auteur d’une saison décevante sous le maillot de l’ OM, Dario Benedetto est annoncé vers un retour au Boca Juniors. À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, l’attaquant argentin, pisté par Elche, a pris une décision sur son avenir.

OM Mercato : Boca Juniors recalé par Dario Benedetto ?

Voilà plusieurs jours maintenant que Dario Benedetto est annoncé vers un départ de l’Olympique de Marseille et pressenti pour un retour au Boca Juniors. L’attaquant argentin est cité dans un possible échange entre l’OM et Boca Juniors dans le cadre de l'opération Cristian Pavon. La presse brésilienne expliquait même que les dirigeants de l'OM ne s’opposaient pas à ce deal.

Mais voilà, selon les informations du média Diario Franjiverde, Dario Benedetto a tranché sur son avenir. Le buteur de 31 ans ne souhaiterait pas retourner en Argentine lors du mercato estival. Ce refus risque de mettre un terme à un possible échange avec Boca Juniors. S’il n’a pas l’intention de retourner au sein de son ancien club où il est adulé, El Pipa n’exclut pas pour autant un départ de l’Olympique de Marseille.

OM : Dario Benedetto, priorité à l’Europe

Peu utilisé depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’Olympique de Marseille, l'attaquant argentin a dû se contenter d’un faible temps de jeu en seconde partie de saison, sans jamais se plaindre. Il a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 32 rencontres de Ligue 1 cette saison. Toutefois, Dario Benedetto affiche une préférence pour sa prochaine destination en cas de départ de l’Olympique de Marseille. Le buteur marseillais privilégierait une piste en Europe, selon la source.

Le club espagnol Elche, propriété de son agent et dont il possède quelques actions, semble bien parti pour l'accueillir. Reste à savoir si les dirigeants ibériques parviendront à s’entendre avec leurs homologues marseillais pour son transfert. Pas si sûr...