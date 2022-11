FC Nantes Mercato : Clap de fin sur une piste du FCN en attaque

Publié par ALEXIS le 25 novembre 2022 à 00:37

Un joueur formé au PSG et passé à Bordeaux a été présenté comme un intérêt du FC Nantes, cette semaine. Mais son prêt annoncé a été démenti.

Utilisé très peu à l’AC Milan, Yacine Adli (22 ans) pourrait revenir en Ligue 1 sous la forme d’un prêt. Le FC Nantes serait intéressé par ses services. D’après La Gazzetta dello Sport, le FCN fait parmi des favoris pour se faire prêter le milieu offensif formé au Paris Saint-Germain, lors du mercato hivernal. Transféré par les Girondins de Bordeaux en août 2021, Yacine Adli a rejoint le club lombard à l’été 2022. Mais son aventure ne se passe pas comme il l'envisageait en signant chez les Rossoneri.

En effet, il ne fait pas partie des premiers choix de Stefano Pioli en attaque. De ce fait, le Franco-Algérien a très peu joué, soit 4 apparitions pour seulement 114 minutes de jeu cette saison. Il pourrait donc se relancer en Ligue 1 où il a joué pendant trois saisons sous le maillot des Girondins de Bordeaux (2019-2022).

FC Nantes Mercato : L'intérêt supposé du FCN pour Yacine Adli démenti

Mais, l’intérêt du FC Nantes, révélé par le média transalpin, a été vite démenti. Selon le journaliste de Hit West, Simon Reungoat, « il n’y a aucun intérêt des Canaris pour Yacine Adli ». David Phelippeau, journaliste à Ouest-France ne dit pas le contraire. Il estime, via un tweet, que la rumeur du média sportif italien est une « infox ». En quête de renforts pour tenter de redresser la barre en Ligue 1 et poursuivre la compagne en Ligue Europa, le FC Nantes courtise Mathieu Valbuena (38 ans). L’ancien international français (52 sélections) n’a plus que six mois de contrat à l’Olympiakos en Grèce. Antoine Kombouaré espère le recruter en janvier, en réalisant un joli coup comme avec Moussa Sissoko (33 ans, 71 sélections).