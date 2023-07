À la recherche de plusieurs renforts sur ce mercato, le LOSC a coché le nom de Yacine Adli pour dynamiter son entrejeu cette saison.

Mercato LOSC : Lille se renseigne pour Yacine Adli

Alors que la pré-saison bat son plein, le LOSC s'active sur le marché des transferts. Si l'arrivée de Nabil Bentaleb tarde à être officialisée, Samuel Umtiti a signé cette semaine en faveur des Dogues. Et dans les prochains jours, un autre français pourrait rejoindre les Nordistes dans les semaines à venir, il s'agit de Yacine Adli qui intéresse le board lillois.

Une occasion pour les Dogues qui pourraient renflouer leur entrejeu. Cependant, la formation de Paulo Fonseca aura de la concurrence sur le dossier puisque plusieurs clubs italiens suivent de très près la situation du nouveau international algérien. Selon les informations de Tutto Mercato Web, la Fiorentina s'est positionnée sur l'ancien parisien et la direction voit d'un bon œil son arrivée. Cependant, la Viola veut un prêt tandis que le Milan AC espère une vente autour de 12 millions d'euros pour celui qui est en contrat jusqu'en 2026.

Une mauvaise aventure italienne

Lors de son arrivée, Stefano Pioli se montrait très élogieux concernant le milieu de terrain "C’est un joueur très intéressant. Il est très bon techniquement, il est capable de se rendre disponible et d’amener de la verticalité. On doit encore trouver à quel poste on peut en tirer le maximum. Cette période nous permettra de mieux nous connaître et de savoir à quelle position il peut être meilleur sur le terrain. Il est très intelligent."

Résultat : seulement 6 matchs joués toutes compétitions confondues cette saison, une déception pour le joueur auteur d'une très bonne saison 2020-2021 avec Bordeaux. De son côté, si Sky Italia a pu émettre l'hypothèse qu'il pourrait le conserver suite au départ de Sandro Tonali et la blessure d'Ismaël Bennacer, le journaliste italien Antonio Vitiello confirme la décision de son coach : l'ancien parisien n'est pas désiré en Lombardie et figure sur la liste des transferts.