Toujours à la recherche d'un milieu de terrain au profil un peu plus défensif, le Stade Rennais se renseigne sur un joueur de l'AC Milan.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC s'intéresse à Yacine Adli

Le Stade Rennais a déjà frappé fort sur ce mercato estival avec les signatures de Ludovic Blas et d'Enzo Le Fée notamment. En plus de ces deux prodiges, Florian Maurice a fait venir Gauthier Gallon et Geoffrey Lembet pour renforcer le poste de gardien de but où la place de numéro 1 sera toujours occupée par Steve Mandanda à la reprise du championnat. Désormais, la priorité concerne le poste de latéral droit afin de dénicher un concurrent solide à Lorenz Assignon.

Mais pour le moment, c'est au niveau de l'entrejeu que le directeur sportif rennais veut trouver un nouvel élément. Et selon les informations dévoilées par Nicolo Schira ce mardi, c'est du côté de l'AC Milan que le SRFC aurait identifié sa nouvelle cible. En effet, Yacine Adli aurait la cote auprès des dirigeants bretons, lui qui est déjà courtisé par le LOSC ces dernières heures.

Yacine Adli n'entre pas dans les plans de Stefano Pioli

C'est la raison pour laquelle plusieurs clubs s'intéressent à Yacine Adli ces dernières heures. Selon plusieurs sources venant de Lombardie, l'ancien milieu des Girondins de Bordeaux n'entrerait pas dans les plans de l'entraîneur milanais Stefano Pioli, à l'image de la saison dernière où il n'a disputé que 6 matchs de championnat.

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'AC Milan, Yacine Adli est estimé à 6 millions d'euros sur Transfermarkt, mais les dirigeants bretons pourraient tenter de négocier pour faire baisser son prix. Pour le moment, aucun contact n'a été mentionné entre les différentes parties, et la concurrence risque de s'amplifier sur ce dossier dans les prochaines heures.