FC Nantes Mercato : Le FCN relance un dossier à l'AC Milan

Publié par Jules le 28 février 2023 à 12:27

Éliminé de la Ligue Europa par la Juventus, le FC Nantes pourrait tenter de se renforcer l'été prochain, et relancer un dossier à l'AC Milan.

Cette année, le FC Nantes vit une saison en dents de scie, alternant les grandes satisfactions, et les énormes désillusions. C'est notamment ce qu'il s'est passé en Ligue Europa pour les Canaris. Après un match nul obtenu lors du premier match contre la Juventus, le FCN s'est totalement écroulé lors du match retour, s'inclinant sur le score de 0-3 sur sa propre pelouse. Une grosse désillusion pour les supporters nantais, qui espéraient mieux de la part des hommes d'Antoine Kombouaré.

En Ligue 1, le FC Nantes est bien loin des places européennes et reste dans le ventre mou du classement, toujours pas sauvé d'une possible relégation en fin de saison. 13e avec seulement 7 points d'avance sur la zone rouge, le FCN reste sur deux défaites consécutives en championnat, et leur avenir dans l'élite du football français n'est pas encore acté. En cas de maintien, les Canaris pourraient renforcer leur effectif en vue de la saison prochaine. Après avoir recruté Andy Delort, qui a du mal à se lancer à Nantes, le club pourrait relancer une ancienne piste.

FC Nantes Mercato : Le FCN relance le dossier Yacine Adli

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'AC Milan ne compterait plus sur Yacine Adli. En effet, les Rossoneri voudraient dégraisser leur effectif, et l'ancien Bordelais pourrait donc quitter l'Italie. Le FC Nantes, qui s'est intéressé au joueur cet hiver, pourrait bien retenter le coup avec le jeune milieu de terrain français. Mais les Canaris risquent de ne pas être seuls sur ce coup puisque le LOSC s'était également renseigné pour le joueur de 22 ans.

Sous contrat jusqu'en 2026 avec l'AC Milan, Yacine Adli ne partira pas gratuitement cet été. Reste à voir combien le club milanais demandera pour le jeune milieu de terrain formé au PSG, acheté contre 8,5 millions d'euros il y a deux ans. Le FC Nantes devrait suivre ce dossier avec une grande attention, alors que le club veut se renforcer lors du prochain mercato.