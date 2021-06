OL : Tension Garcia - Juninho, arrivée de Bosz, Domenech se livre

Publié par ALEXIS le 01 juin 2021 à 04:20

L' OL a un nouvel entraîneur du nom de Peter Bosz. Juninho doit composer avec le néerlandais après l'échec de sa collaboration avec Rudi Garcia. Interrogé par BFM Lyon, Raymond Domenech a été cash sur l'interférence du Brésilien dans le travail des entraîneurs à Lyon. Sur la question du choix du nouveau coach, il attend de voir.

OL : Domenech évoque « un climat tendu » à Lyon

Natif de Lyon, ancien joueur de l’ OL et ex-entraîneur de l’équipe lyonnaise, Raymond Domenech est toujours attaché à son club de cœur. C’est donc logiquement qu’il suit ses résultats et son actualité de près. Interrogé sur le clash entre Rudi Garcia et Juninho, le technicien français de 69 ans indique qu’il y avait de l’eau dans le gaz à l'Olympique Lyonnais depuis le départ de Bruno Genesio à l’été 2019.

« Il y avait un climat assez tendu, avec deux personnalités qui s’affrontent. La 3e place aurait tout réglé, mais là les rancœurs sont sorties au grand jour », a-t-il fait remarquer dans un premier temps sur BFM Lyon. « C’est dommage pour un club comme l’ OL, mais c’est la conséquence de plein de petits événements. Le premier d’entre eux, a d’ailleurs été le départ de Bruno Genesio (en mai 2019, ndlr) », a souligné Raymond Domenech.

Ce dernier a évoqué aussi la nomination de Peter Bosz sur le banc de touche des Gones. « Ce n’est pas le plus mauvais choix parce que d’abord il parle français », a-t-il noté. « Ce n’est pas parce que je suis le président du syndicat des entraîneurs (Unecatef) que je suis opposé aux étrangers, quand ils ont un profil qui semble adapté à ce que recherche l’ OL. Laissons-lui la possibilité de mettre en place ce qu’il peut faire. Et laissons-lui du temps », a demandé Raymond Domenech.

Peter Bosz attendu au pied du mur

Pour finir, l'ex-coach du FC Nantes s’est prononcé sur la future cohabitation entre Peter Bosz et Juninho. « Il n’y a que le terrain et l’expérience qui nous le dira. Déjà, Juninho l’a choisi. Mais est-ce que les directeurs sportifs savent rester à leur place ? L’entraîneur gère son équipe et ne doit pas avoir d’interférences. C’est négatif pour le club. Chacun a sa place. Le directeur sportif doit intervenir si l’entraîneur lui demande, mais pas dans son dos. Et je comprends que Rudi Garcia ait pu le reprocher à Juninho », a commenté l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France.