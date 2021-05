Real Madrid Mercato : Hazard a pris sa décision pour son avenir

Freiné par de récurrentes blessures depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard est régulièrement annoncé sur le départ. Présent en conférence de presse ce lundi, l’international belge s’est confié sur son avenir.

L’aventure d’Eden Hazard à Madrid n’est pas un franc succès. Recruté en juillet 2019 contre un chèque de 100 millions d’euros, l’ailier belge a enchainé des blessures qui l’ont éloigné des pelouses durant plusieurs semaines. Conscients de la récurrence de ses pépins physiques et déçus de son faible rendement - 4 buts et 1 passe décisive en 21 rencontres cette saison -, les dirigeants madrilènes s’interrogeraient sur son avenir.

Les Madrilènes hésiteraient entre le conserver ou s’en séparer lors du mercato estival. Selon la presse espagnole, l’ancien milieu offensif de Chelsea pourrait même faire son retour en Premier League. Seulement, l’attaquant n’a pas l’intention de bouger du Real Madrid. Présent en conférence de presse avec la sélection belge, Eden Hazard a affiché sa volonté de continuer à défendre les couleurs du Real Madrid la saison prochaine.

« Je ne me vois pas ailleurs qu'au Real Madrid. Je n'ai pas encore pu montrer ce que je vaux, mais je sais que je peux évidemment mieux faire quand je suis en forme. J'ai encore trois ans de contrat et je compte bien poursuivre l'aventure... », a-t-il déclaré. Par cette sortie, le joueur de 30 ans veut mettre un terme aux spéculations sur son avenir au Real Madrid.

Poursuivant, Eden Hazard s’est aussi exprimé sur le retour de Karim Benzema en équipe de France cinq ans et demi après sa dernière sélection. L'attaquant Belge est content pour son coéquipier madrilène et ne le cache pas.

« Je suis content qu'il soit là. En tant que fan de football, j'aime toujours qu'il y ait les meilleurs joueurs et les équipes les plus fortes. Karim est clairement l'un des meilleurs au monde. Je joue avec lui depuis deux ans, donc je peux le dire. Eh bien, nous avons déjà perdu une demi-finale de Coupe du monde contre la France avec la Belgique sans lui. Maintenant, ce sera encore plus difficile. Mais nous allons faire tout ce que nous pouvons. Dans l'ensemble, je suis particulièrement heureux pour Benzema. », a-t-il ajouté.