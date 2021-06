Arsenal Mercato : Un superbe coup en vue pour les Gunners ?

Publié par Melvin le 02 juin 2021 à 21:30

Terminant à la 8e place de Premier League, Arsenal ne s'est pas qualifié pour une coupe d'Europe. Une première depuis 25 ans. Le club londonien confirme année après année son inexorable déclin. Conséquence de cette saison désastreuse, les Gunners se préparent à vivre un mercato estival animé. Plusieurs joueurs tels que Hector Bellerin ou encore Granit Xhaka sont plus que jamais sur le départ. Pour se relancer, les dirigeants du club londonien ont déjà ciblé plusieurs recrues.

Arsenal vise André Onana !

Il se pourrait bien que le club présidé par Stan Kroenke soit en passe de réaliser un très grand coup. Selon le média hollandais NOS, Arsenal est à deux doigts de boucler la venue d'André Onana. Le gardien de l'Ajax souhaite changer de club cet été, lui qui est en fin de contrat en juin 2022. Le journal néerlandais parle même d'un accord entre les deux clubs aux alentours de 6 millions d'euros pour l'international Camerounais. Seule possible accroche sur cette opération, la suspension du portier. Ce dernier est suspendu depuis le 5 février pour violation des règles d’antidopage. Une réunion est prévue dans la journée au TAS (Tribunal Arbitrale du Sport) pour lever cette suspension.

Arsenal refroidit sur le dossier Odegaard ?

Outre le dossier Onana, les Gunners souhaitent conserver le meneur de jeu norvégien Martin Odegaard prêté par le Real Madrid cette saison. Mais le club madrilène souhaite vendre son joueur à un prix conséquent. En effet, la Casa Blanca demanderait 60 millions d'euros pour céder son jeune prodige. De plus, Carlo Ancelotti pourrait remettre cette opération en cause s'il décide de conserver son joueur. Une bien mauvaise nouvelle pour Arsenal qui croît au potentiel du norvégien et souhaiterait lui offrir une place de choix dans le onze d'Arteta.