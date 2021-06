LOSC Mercato : Nice, coup de théâtre exceptionnel pour Galtier ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 13:30

Même s’il a déjà annoncé sa décision de quitter le LOSC, Christophe Galtier n’a pas encore signé avec un nouveau club. Son nom est cité du côté de l’OGC Nice, mais l’avenir de l’entraîneur français pourrait réserver une étrange surprise dans les jours ou semaines à venir.

Christophe Galtier finalement retenu par le LOSC ?

Après une saison extraordinaire couronnée par un titre de champion de France, Christophe Galtier a pris la résolution de mettre un terme à son aventure avec Lille OSC. Alors qu’il dispose encore d’une année de contrat, l’entraîneur du LOSC pense que c’est le moment d’aller voir ailleurs. Un temps annoncé à Lyon pour remplacer Rudi Garcia, le Marseillais de 54 ans ne sera pas sur le banc des Gones la saison prochaine puisque c’est le Néerlandais Peter Bosz qui a été nommé par Jean-Michel Aulas.

À la recherche d’un nouvel entraîneur, l’OGC Nice pense aussi à Galtier. Selon plusieurs sources locales, il est le grand favori pour prendre les rênes de l’équipe première du club niçois. Cependant, Olivier Létang ne s’avoue pas encore vaincu dans ce dossier. En effet, même s’il a pris acte de la décision de son entraîneur de changer d’air, le président du LOSC compte bien tenter à nouveau sa chance afin de convaincre Galtier de rester à Lille. « Je suis questionné en permanence sur le recrutement du futur entraîneur du LOSC. Aujourd’hui et sauf évolution, notre entraîneur sous contrat est Christophe Galtier. J’ai bien reçu son message exprimant son souhait de changer et je le comprends, même si mon souhait est qu’il reste », a déclaré Olivier Létang dans un entretien sur RMC.

Poursuivant, l’ancien directeur sportif du PSG a annoncé qu’il défendra les intérêts de son club dans ce dossier. « J’entends parler de contacts avancés avec Nice, qui ne nous a jamais contactés, contrairement à ce que prévoient les règlements. Je fais confiance aux dirigeants de Nice, qui font partie du conseil d’administration de la LFP, pour respecter les textes. Il y aura une négociation, car Christophe est pour nous, et probablement pour son futur club, un actif essentiel dans les succès à venir », a expliqué le patron du LOSC.

Avant d'ajouter : « Et il lui reste un an de contrat. Je défendrai les intérêts du LOSC et de toute sa communauté, comme je le ferais dans le cadre du transfert d’un joueur clé (…) L’objectif n’est pas de bloquer Christophe, mais de trouver le juste accord dans ce qui constituerait un transfert majeur de ce mercato estival, au même titre qu’un joueur de talent, voire plus. »

Qui pour remplacer Christophe Galtier au LOSC ?

Concernant le nom du futur entraîneur, Olivier Létang a ouvertement annoncé qu’il veut d’abord régler le dossier Galtier avant de se pencher sur sa succession. « Nous étudions de nombreuses sollicitations d’entraîneurs potentiels, ainsi que certains entraîneurs ciblés, pour préparer l’avenir. Mais nous ne contacterons pas d’entraîneur sous contrat, sauf à en informer préalablement le club où il exerce. Nous devons d’abord régler le sujet de Christophe pour y voir clair, car Christophe reste notre premier choix », assure-t-il.

Ces derniers jours, les noms des anciens Parisiens, Thiago Motta et Laurent Blanc, ainsi que l’ex-coach du FC Nantes, Claudio Ranieri, ont été associés au nouveau champion de France.