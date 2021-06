Bordeaux : Ça se bouscule pour racheter les Girondins

Publié par ALEXIS le 02 juin 2021 à 16:45

Mis en vente en avril dernier, les Girondins de Bordeaux vont bientôt passer entre les mains d’un nouveau repreneur. Le club au scapulaire a annoncé des négociations avec quatre candidats sélectionnés pour le rachat.

Bordeaux en négociation avec quatre potentiels repreneurs

Dans un communiqué officiel, les Girondins de Bordeaux ont fait savoir qu’ils sont entrés en discussion avec de potentiels repreneurs du club, mis en vente depuis le 22 avril 2021. Ils sont au nombre de quatre selon la précision du club présidé par Frédéric Longuepée. « À la suite de la décision de King Street de ne plus soutenir le club, le FC Girondins de Bordeaux, assisté par sa banque-conseil Rothschild & Co et le mandataire ad hoc désigné par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, a engagé des discussions avec des repreneurs potentiels », a indiqué le FCGB, sur son site internet officiel, ce mercredi 2 juin 2021.

Les offres des candidats attendues courant juin

Après avoir retenu ces quatre candidatures, les Bordelais attendent maintenant les propositions des éventuels repreneurs. Un délai est même fixé pour la réception des offres. « Les candidats intéressés ont déposé des offres indicatives et quatre d'entre eux ont été retenus. Ils ont maintenant accès à des informations détaillées sur le club, leur permettant de formuler une offre ferme dans le courant du mois de juin », ont appris les Marine et Blanc. Menacé de relégation un temps, Bordeaux s’est finalement sauvé de la descente aux enfers. L'équipe de Jean-Louis Gasset a fini à la 12e place de Ligue 1.