Girondins de Bordeaux : Longuépée recadre Jean-Louis Gasset

16 novembre 2020

Les Girondins de Bordeaux sont dans le dur en ce début de saison. Nouvel entraîneur du FCGB, Jean-Louis Gasset estime qu’il ne faut rien attendre d’extraordinaire cette saison. Chose dont s’offusque Frédéric Longuépée, le président bordelais.

Vers une crise entre Jean-Louis Gasset et Frédéric Longuépée ?

Frédéric Longuépée n’a pas apprécié la dernière sortie de Jean-Louis Gasset. Giflé par l’AS Monaco (4-0), le coach des Girondins de Bordeaux avait dressé un terrible constat après la rencontre. Pour le technicien bordelais, le club au scapulaire se contentera de jouer le maintien cette saison. Un objectif qui déplaît fortement à son président. « Il faut être vigilant aux propos tenus après les matches à chaud, sur le coup de la frustration et de la prestation de l’équipe […] Sur le papier, l’effectif est de qualité. Aujourd’hui, il faut travailler sur le collectif », a déclaré le patron du FCGB à Sud Ouest. Le dirigeant bordelais ne voit pas son club se battre pour le maintien cette saison.

Le défi de Longuépée à Gasset

Pour Frédéric Longuépée, les Girondins de Bordeaux peuvent finir à une meilleure place. « L'objectif est de rester dans la première partie de championnat et d'être dans les huit premiers le plus régulièrement possible. Il n'y a pas de raison que ça change [...] J'ai budgété une dixième place », a-t-il indiqué. Reste plus qu'à Jean-Louis Gasset de trouver la formule pour y parvenir. Pour le moment, Bordeaux ne pointe qu'à la 12e place de Ligue 1. Les Girondins restent d'ailleurs sur deux défaites en championnat. Une réaction est attendue. Lors de la prochaine journée, le FCGB se déplace sur la pelouse du Stade rennais. Comme le club au scapulaire, le SRFC traverse également une mauvaise passe. Actuel 3e, Rennes a enchaîné deux larges défaites (3-0) contre Chelsea puis face au PSG.













