Bordeaux : L1, la promesse d’Hatem Ben Arfa aux supporters

Les Girondins de Bordeaux réalisent à nouveau un début de saison en deçà des attentes. Unique recrue estivale du FCGB, Hatem Ben Arfa croit néanmoins à un retour du club au scapulaire sur le devant de la scène.

Ben Arfa optimiste pour les Girondins de Bordeaux

Crise financière oblige, les Girondins de Bordeaux n’ont signé qu’un seul joueur au mercato estival. Libre depuis la fin de son contrat au Real Valladolid, Hatem Ben Arfa s’est engagé cette saison avec le FCGB. Seulement, l’arrivée de l’ancien lyonnais ne change rien du côté des Girondins. Le club au scapulaire est de nouveau dans le dur en ce début de saison. Bordeaux (12e) joue d’ailleurs gros vendredi avec un déplacement au Roazhon Park contre le Stade rennais (3e). Au moment de retrouver le SRFC, HBA s’est livré sur les difficultés du club. Pour le meneur de jeu, elles sont surmontables. Il voit d’ailleurs le club réaliser un exercice 2020-2021 au-delà des attentes. « Je peux vous signer aujourd’hui qu’en fin de saison on sera mieux que notre objectif », a assuré le joueur en conférence de presse.

Bordeaux, sérieux outsider cette saison ?

Suite à la gifle reçue à Monaco (4-0), Jean-Louis Gasset indiquait que le FCGB était parti pour jouer le maintien. Un objectif au rabais que n’avait pas manqué d’écarter Frédéric Longuépée. Pour le président des Girondins, le club doit jouer les huit premières places. Hatem Ben Arfa estime de son côté que le club au scapulaire peut donc en faire plus. Pour l’expérimenté milieu offensif, Bordeaux a le potentiel pour réaliser une excellente saison. « Je trouve que c’est un club avec beaucoup de bons joueurs et de bons jeunes. Maintenant, il faut réussir à gagner les matchs », a-t-il indiqué. Reste plus qu’à savoir si les Bordelais vont enclencher une nouvelle dynamique contre Rennes. Ils restent sur deux défaites contre Monaco (4-0) et Montpellier (0-2).













