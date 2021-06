OL Mercato : Memphis Depay au Barça, un gros indice lâché

Publié par ALEXIS le 02 juin 2021 à 17:00

À une semaine de l’ouverture officielle du mercato estival, Memphis Depay s’est rapproché du FC Barcelone selon des informations en provenance d’Espagne.

OL : Koeman maintenu, Depay en approche

Libre à l’issue de son contrat à l’ OL, Memphis Depay (27 ans) est toujours attendu au FC Barcelone. Malgré la signature de Sergio Agüero, l’attaquant néerlandais est toujours la priorité de Ronald Koeman. Selon le journaliste Gerard Romero pour la radio catalane RAC-1, le dossier du buteur de l’Olympique Lyonnais est en bonne voie. Il faut rappeler que l’arrivée de Memphis Depay au Barça était conditionnée par la présence de son compatriote sur le banc de touche des Blaugranas. Et les nouvelles s’annoncent plutôt bonnes pour le coach néerlandais. Mardi, le président Joan Laporta a annoncé que la tendance est vers le maintien de Ronald Koeman à son poste pour la saison prochaine. L'équipe de ce dernier a fini à la 3e place de Liga derrière les deux clubs de Madrid, l'Atlético et le Real. Le FCB a été éliminé par le PSG (4-1 et 1-1) en 8e de finale de la Ligue des Champions.

PSG, le gros perdant dans ce dossier ?

D’après la source, il y a eu de nouveaux contacts entre la direction du club catalan et les représentants de Memphis Depay. « Les Barcelonais confirment une avancée importante dans les négociations en cours. Le clan du joueur reconnaît également que ce dernier est plus proche de Barcelone », a écrit Gerard Romero sur son compte Twitter. Une vidéo présentant Memphis Depay serait déjà prête à être diffusée pour annoncer son arrivée officielle au Camp Nou. Il devrait signer un contrat de 3 ans avec les Culés. À noter que le Néerlandais (20 buts et 12 passes décisives en 37 matchs de L1 cette saison) est convoité par le PSG en Ligue 1 et l'AC Milan en Serie A. Le club de la capitale serait donc l'un des gros perdants dans ce dossier à 0 euro.