PSG Mercato : Donnarumma, Leonardo a réussi son gros coup !

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2021 à 02:30

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, Leonardo réalise de très bons coups pour le PSG. Après le latéral droit de l’Inter Milan, Achraf Hakimi, Leonardo est proche de boucler le renfort de Gianluigi Donnarumma, gardien de but de l’AC Milan.

Mercato PSG : Accord total entre Leonardo et Donnarumma

Dans son podcast The Transfer Window, Duncan Castles annonce que Leonardo est parvenu à arracher un accord à Mino Raiola pour l’arrivée gratuite de Gianluigi Donnarumma cet été. En fin de contrat, le gardien de but italien n’a pas trouvé d’accord avec la direction de l’AC Milan en vue d’une prolongation. Formé chez les Rossoneri, le portier de 22 ans va donc rejoindre le club de son choix à la faveur du mercato estival qui s’ouvre dans quelques jours. Paolo Maldini, le directeur technique du club lombard, l'a déjà confirmé devant les médias.

« Les routes de l'AC Milan et de Donnarumma vont se séparer. Gigi était un leader et souvent un capitaine, il ne nous a jamais manqué de respect, je lui souhaite le meilleur », a déclaré le dirigeant milanais. Selon le journaliste anglais, qui travaille notamment pour le Sunday Times et le Daily Record, Donnarumma va prochainement s’engager avec le Paris Saint-Germain. Mais pas pour y évoluer immédiatement.

Donnarumma bientôt prêté par le PSG ?

En effet, Duncan Castles explique que l’idée des dirigeants du PSG est de prêter Gianluigi Donnarumma lors de sa première année de contrat avant de l’installer comme le successeur de l'actuel numéro 1 à ce poste, Keylor Navas, dont le bail court jusqu’en 2024. Si le journaliste anglais ne révèle pas l’identité du club à qui le Paris SG pourrait prêter son futur portier, la Juventus Turin et le FC Barcelone ont été récemment associés au compatriote du milieu de terrain parisien Marco Verratti.

Affaire à suivre donc…