FC Nantes Mercato : Chaleureux message d'adieu de Louza au FCN

Publié par ALEXIS le 03 juin 2021 à 01:00

Le FC Nantes a transféré Imran Louza à Watford FC en Premier League. Après l’officialisation du club, mardi, le milieu de terrain a fait ses adieux aux Canaris, dans un message posté sur Instagram ce mercredi.

FC Nantes : Imran Louza ''à jamais'' Canari

Imran Louza a quitté le FC Nantes, son club formateur. Il a fait l’objet d’un transfert à Watford FC pour une indemnité estimée à 10 M€ par Transfermarkt. « Le FCN et le Watford Football Club ont trouvé un accord pour le transfert définitif d’Imran Louza. Souhaitant relever un nouveau défi dans sa jeune carrière, il rejoint donc le club promu en Premier League (Angleterre). Une première expérience à l’étranger pour celui qui est très attaché à la ville de Nantes et à son club, le FC Nantes », a officialisé le club de la Cité des Ducs, mardi.

Dans un message posté sur Instagram, le joueur de 22 ans a fait ses adieux aux Canaris. « C’est la fin d'une aventure certes, mais je resterais à jamais un supporter indéboulonnable. Un grand merci au Président Waldemar Kita, à Frank Kita (directeur général des Nantais) et aux coachs que j'ai connu ici, de m'avoir donné toute cette confiance », a-t-il publié, avec à l’appui ce message d’amour du maillot Jaune et Vert : « Ma Ville, mon club, mes supporters, on se retrouvera un jour ».

Le milieu de terrain justifie son choix

Après avoir exprimé ses émotions en quittant « sa ville, son club et l'ambiance fantastique de la Beaujoire », Imran Louza a justifié son choix. « Le choix s’est porté sur la Premier League et Watford FC. Le club idéal après plusieurs discussions avec le coach Xisco (Francisco Javier Muñoz Llompart) », a-t-il souligné. L'ex-N°26 du FC Nantes a disputé 33 matchs de Ligue 1 et les deux matchs de barrage pour le maintien face au Toulouse FC cette saison. Il a marqué 7 buts et offert 2 passes décisives.