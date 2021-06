ASSE Mercato : Monnet-Paquet ferme la porte à un prétendant

Publié par Ange A. le 03 juin 2021 à 04:30

L’AS Saint-Étienne a décidé de se séparer de Kévin Monnet-Paquet en fin de contrat le 30 juin prochain. Sur le départ à l’ ASSE, l’attaquant de 32 ans se montre exigeant au sujet de son avenir. Il vient encore de repousser les avances d’un vieux prétendant.

ASSE : Monnet-Paquet dit encore non au Rwanda

Débutée en 2014, l’aventure de Kévin Monnet-Paquet et l’AS Saint-Étienne arrive à son terme. Le contrat de l’ailier gauche, qui expire le 30 juin prochain ne sera pas renouvelé par l’ ASSE. Une issue peu surprenante, tant l’attaquant de 32 ans a vécu un véritable calvaire ces dernières saisons. Diminué par une rupture du ligament croisé du genou gauche en février 2019, il a perdu sa place chez les titulaires. Pas aidé par l’arrivée de Claude Puel, qui place les jeunes au cœur de son projet, Monnet-Paquet n’a pas pu se relancer ces derniers mois avec les Verts. Malgré sa mauvaise passe, il a conservé une cote auprès du staff de la sélection rwandaise. Celle-ci l’a encore convoqué pour la double confrontation des Amavubi (les Guêpes) contre la République Centrafricaine. Ces rencontres amicales sont prévues les 4 et 7 juin. Mais jusqu’ici le joueur n’a pas honoré à sa convocation.

La priorité de Monnet-Paquet cet été

Football365 révèle que malgré les avances du sélectionneur Vincent Mashami, Kévin Monnet-Paquet ne compte pas défendre les couleurs du Rwanda. Le pays des mille collines, d’où est originaire sa mère, tente de convaincre l’ailier depuis des mois. Il avait déjà décliné leur offre lors de la trêve internationale de novembre. Pour le média en ligne, la préoccupation majeure du joueur est de se trouver un nouveau point de chute cet été après son départ de l’ ASSE. Son dernier challenge avant de raccrocher les crampons ? Réponse dans les mois à venir.