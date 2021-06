Ex - ASSE Mercato : Yohan Cabaye à la relance au Paris SG ?

Publié par Ange A. le 03 juin 2021 à 07:30

Retraité depuis le mois de février, Yohan Cabaye va rester dans le monde du football. L’ancien milieu de l’AS Saint-Étienne va effectuer ses premiers pas en tant que dirigeant du football au Paris Saint-Germain.

Déjà l’heure de la reconversion pour Yohan Cabaye

La disette n’aura pas duré longtemps pour Yohan Cabaye. En février, l’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne avait annoncé son départ à la retraite. Libre après une dernière pige à l’ASSE entre 2019 et 2020, l’ancien international tricolore (48 sélections/ 4 buts) ne s’était pas trouvé un point de chute. À 35 ans, il était annoncé pendant un temps en Major League Soccer aux États-Unis. Mais au final, il ne s’était pas trouvé de club malgré sa situation contractuelle avantageuse. À défaut de trouver un nouveau club, le milieu de terrain a fait un choix fort en mettant un terme à sa carrière. Désormais, l’heure de la reconversion a sonné pour l’ancien stéphanois. Lequel va signer son retour au Paris Saint-Germain pour entamer une nouvelle aventure en tant que dirigeant.

Un retour au Paris Saint-Germain dans les tuyaux

L’Équipe assure en effet que Yohan Cabaye va entamer une nouvelle carrière de football au Paris Saint-Germain. Le quotidien sportif révèle que l’ancien milieu de terrain va occuper le poste de directeur sportif au sein du centre de formation du PSG. Le journal révèle même que l’ancien stéphanois était au siège du Paris SG mardi. Il s’agit d’une enseigne qu’il connaît bien. Il a défendu les couleurs du club de la capitale entre janvier 2014 et juin 2015. Il a notamment remporté deux titres de champion de France avec les Rouge et bleu avant de s’envoler vers Crystal Palace. Après trois saisons avec le club londonien, il a passé six mois chez les Émiratis d’Al Nasr avant de signer son retour en Ligue 1 à l’ASSE.