Ex - ASSE Mercato : Yohan Cabaye signe la fin de sa carrière

Publié le 19 février 2021 à 22:30

Libre depuis son départ de l’AS Saint-Étienne l’été dernier, Yohan Cabaye ne s’est toujours pas trouvé de point de chute. Dans un message posté sur les réseaux sociaux vendredi soir, le milieu de 35 ans a annoncé qu’il raccrochait ses crampons.

Yohan Cabaye met un terme à sa carrière

L’été dernier, Claude Puel a poursuivi son opération dégraissage lancée dès son arrivée. Certains indésirables comme Yann M’Vila, Franck Honorat, Loïs Diony et autres Yohan Cabaye ont pris la porte. S’agissant du dernier cité, il ne s’est pas trouvé de point de chute contrairement aux autres. À 35 ans, il était annoncé pendant un temps en MLS aux États-Unis. Mais au final, il ne s’est pas trouvé de club malgré sa situation contractuelle avantageuse. À défaut de trouver un nouveau club, le milieu de terrain a fait un choix fort pour la suite de sa carrière. Vendredi soir, il a annoncé sur son compte Twitter qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

Fin de 17 ans de passion pour Cabaye

« C’est avec une grande émotion qu’après plus de 17 ans de passion, d’amour pour le football, d’émotions plus grandes les unes que les autres, de souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire, de rencontres humaines et sportives inoubliables que je vous annonce la fin de ma carrière de footballeur professionnel », a posté Yohan Cabaye sur le réseau social. Formé au Lille OSC, Yohan Cabaye a découvert l’élite du championnat avec les Dogues. Le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Étienne ont été ses autres clubs de Ligue 1. À l‘étranger, il a défendu les couleurs des Anglais de Newcastle, Crystal Palace et des Émiratis d’Al Nasr. Il quitte la scène avec trois sacres en Ligue 1, deux Coupes de France et deux Coupes de la Ligue. L’ancien stéphanois a également revêtu la tunique des Bleus à 48 reprises et inscrit 4 buts.













Par Ange A.