LOSC : Galtier revient sur son souvenir impérissable de l'ASSE

Publié le 10 mars 2021 à 13:15

Ancien entraîneur de l’ASSE et actuel coach du LOSC, Christophe Galtier a gardé de bons souvenirs du club ligérien. Dans un entretien avec L’Équipe, il est revenu sur le sacre en coupe de la Ligue le 20 avril 2013.

LOSC : Galtier « la victoire en coupe de la Ligue, un moment exceptionnel »

Coach de l’ASSE de 2009 à mai 2017, Christophe Galtier a été marqué par ses huit saisons consécutives passées chez les Verts. Patron du staff technique du LOSC depuis décembre 2017, son équipe est actuellement leader de la Ligue 1 devant le PSG et l’OL. Dans ses confidences au quotidien sportif, l’entraîneur de 54 ans confirme qu’il n’a pas du tout oublié son passage à l’AS Saint-Étienne. Et l’un de ses souvenirs mémorables est la victoire en finale de la coupe de Ligue contre le Stade rennais (1-0, but du brésilien Brandao), il y a 8 ans bientôt. « La victoire en Coupe de la Ligue, c’est un moment exceptionnel. Le stade vert et blanc, la folie dans Saint-Étienne. Un trophée qui était attendu, un parcours incroyable avec un groupe extraordinaire », s’est souvenu Christophe Galtier, dans le podcast de la source. C’était le premier trophée de l’ASSE, après le titre de champion de France en1981, soit 32 ans plus tard.

Yohan Cabaye a choisi son camp

Yohan Cabaye, ancien joueur du Lille OSC, son club formateur, et du PSG (2014-2015), puis de l’ASSE (2019-2020), a quant à lui dévoilé son choix entre ses trois clubs. Dans La Voix du Nord, il a déclaré l'équipe de Lille comme son club de coeur. Invité à se prononcer sur la course pour le titre de champion 2021, entre le LOSC et le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 35 ans a voté pour les Dogues. « Un titre pour le LOSC ? Dix ans après, l’histoire pourrait être formidable », a-t-il indiqué. « En tout cas, à chaque match (de l’équipe de Christophe Galtier, ndlr), je suis comme un vrai supporter… », a assuré Yohan Cabaye. Concernant l'équipe de l'ASSE, elle est 16e et menacée de relégation, à 10 matchs de la fin de la saison. Rappelons que Yohan Cabaye faisait partie de l'équipe lilloise sacrée championne de France au terme de la saison 2010-2011.













Par ALEXIS