ASSE Mercato : Point de chute trouvé pour un ancien Vert

Publié le 10 novembre 2020 à 14:05

L'AS Saint-Etienne a réalisé une opération de dégraissage de son effectif au mercato estival et tous les joueurs qui ont quitté les Verts n'ont pas encore trouvé de point de chute. Pour un ancien joueur expérimenté de l'ASSE, les choses se précisent avant même l'ouverture du marché des transferts hivernal.

Les derniers cadres de l'ASSE s'éloignent

Pour combler ses dettes, l'ASSE avait besoin de dégraisser cet été. Ainsi, Loïs Diony a rejoint Angers SCO, tandis que Yann M'Vila est parti du côté de la Grèce, à l'Olympiakos. Les Verts ont rempli leurs caisses grâce au transfert de Wesley Fofana à Leicester City, contre 35 millions d'euros hors bonus, et ont engagé le processus de construction d'une équipe jeune et nouvelle, sous les ordres de Claude Puel. Après un bon début de saison, l'AS Saint-Etienne est en panne avec une série de six défaites consécutives en Ligue 1, dont la dernière en date sur la pelouse de l'OL à l'occasion du derby. De l'avis général, les Verts manquent de maturité, alors que l'un des joueurs expérimenté ayant quitté le club au mercato d'été est en passe de retrouver une équipe.

Yohan Cabaye vers l'Italie

Parti libre de l'ASSE cet été, au terme de son contrat, Yohan Cabaye n'a toujours pas retrouvé de club. L'ancien Parisien, Lillois et Stéphanois, à 34 ans, n'a trouvé aucune porte ouverte du côté des clubs de Ligue 1. Mais il pourrait bien rebondir en Italie. Selon le journaliste Nicolo Schira, l'ex-international français serait sur le point de rejoindre la Reggina, en Serie B italienne. Cabaye est en discussion avec le président Gallo et pourrait retrouver à la Reggina une vieille connaissance en la personne de Jérémy Ménez. Yohan Cabaye est resté une saison avec l'ASSE, arrivé après avoir été signé libre à l'été 2019. Il a porté le maillot des Verts à 21 reprises.













Par Matthieu