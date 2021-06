PSG Mercato : Une ancienne star du projet QSI fait son retour !

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 03:00

La grande révolution annoncée par le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, après la dernière journée du championnat, ne concerne pas que le terrain. Le club de la capitale veut se renforcer à tous les niveaux. D’ailleurs, un ancien de la maison qui a transité par l’ASSE vient de signer son retour.

Nasser Al-Khelaïfi annonce la couleur pour le mercato

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. Le recrutement de latéraux et au milieu de terrain ? On va voir avec Leo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe. On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax.

Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd’hui. Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l’équipe. On va améliorer l’équipe », déclarait Nasser Al-Khelaïfi après la victoire du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois, à l’occasion de la 38e et dernière journée de la saison en Ligue 1.

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions et un titre perdu au profit de Lille OSC, le PSG compte bien se renforcer pour la saison prochaine. Mais ce renforcement concerne aussi l’équipe des jeunes et la formation. Le vice-champion de France vient donc d’acter le retour de l’un de ses anciens joueurs.

Mercato PSG : Yohan Cabaye va faire son retour

Retraité des terrains depuis la fin de la saison 2019-2020 et une pige d’une année à l’AS Saint-Étienne, Yohan Cabaye va déjà entamer sa reconversion. Ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain de 2014 à 2015, le natif de Tourcoing va faire son retour chez les rouge et bleu pour intégrer le centre de formation selon les informations du journal L’Équipe.

« Yohan Cabaye revient au sein du club de la capitale. L’ancien milieu de terrain de 35 ans, qui a pris sa retraite de joueur en février dernier, devrait occuper un poste de directeur sportif du centre de formation. L’ancien international était au siège du PSG ce mardi », annonce le quotidien sportif.

Reste désormais le communiqué officiel du PSG.