ASSE Mercato : Un nouveau lifting annoncé à Sainté cet été

Publié par Ange A. le 03 juin 2021 à 09:30

Comme l’été dernier, l’AS Saint-Étienne va enregistrer de nombreux départs. Claude Puel, le coach de l’ ASSE, mise sur les jeunes et plusieurs cadres ne seront pas épargnés cette fois par l’opération dégraissage.

Une importante vague de départs annoncée à l’ ASSE

Coach de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel souhaite depuis son arrivée réduire l’effectif mis à sa disposition. Avec une nette amélioration au classement au terme de la saison écoulée (17e en 2020, 11e en 2021), le technicien castrais semble convaincu de sa méthode. Ainsi, comme l’annonce But Football, le coach de l’ ASSE va indiquer la porte à plusieurs membres de son effectif cet effectif. Hormis les joueurs dont les contrats ne seront pas prolongés, certaines ventes sont attendues pour acquérir des ressources financières. Le journal révèle que depuis la nomination de Puel en octobre 2019, 23 joueurs ont déjà quitté Saint-Étienne. Ce chiffre sera revu à la hausse au terme du mercato estival.

Des cadres vers la sortie à Sainté

Claude Puel a déjà donné le ton de son opération en indiquant la porte au capitaine Mathieu Debuchy. En fin de contrat, le latéral de 35 ans sera un joueur libre cet été. Idem pour Kevin Monnet-Paquet pas aussi prolongé par l’ ASSE. Autre trentenaire de l’effectif stéphanois, Romain Hamouma pourrait également quitter le Forez. Même situation pour les Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Jessy Moulin et autres Miguel Trauco. Bien qu’ils aient encore des contrats valides jusqu’en 2022, leur entraîneur ne devrait pas s’opposer à leur départ. Il souhaitait déjà se séparer d’eux l’été dernier. Outre ses cadres, des jeunes pas dans les plans du technicien seront aussi libérés. Avec cette opération, Claude Puel entend davantage promouvoir sa politique axée sur la jeunesse. Il souhaite également réduire la masse salariale et dégager quelques millions en vue de recruter cet été. Au vu des moyens limités de Sainté, il n’a accueilli que six recrues (les prêts exclus) depuis son arrivée à l’Etrat.