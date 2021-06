LOSC Mercato : Le successeur de Mike Maignan en passe de signer !

Publié par Melvin le 03 juin 2021 à 16:15

Auréolé d'un titre de champion de France, le LOSC a connu une superbe saison. Néanmoins, le club présidé par Olivier Létang se prépare à vivre un mercato estival animé. Le club nordiste va comme chaque année perdre ses meilleurs joueurs et va devoir reconstruire un effectif assez solide pour préparer la Ligue des Champions. En plus de Boubakary Soumaré, Mike Maignan, leur gardien, s'est envolé du côté de l'AC Milan.

Matz Sels, priorité du LOSC !

Il se pourrait bien que son successeur se trouve du côté de l'Alsace. En effet, selon les informations de But Football Club, Olivier Létang aurait une priorité en tête : recruter Matz Sels. Ce dernier a connu une saison 2020-2021 difficile où il a vécu de long mois d'inactivité à cause d'une grave blessure à la cheville. Mais le LOSC est confiant vis-à-vis des performances du gardien belge qui en ont étonné plus d'un lorsque le portier était à 100 % de ses capacités physiques. Âgé de 29 ans, le natif de Lint ne serait pas insensible à la proposition lilloise. Reste à voir si Julien Stéphan, le nouvel entraineur du RC Strasbourg, souhaite le conserver. Le prix de Matz Sels est évalué à 6,5 millions d'euros selon Transfermarkt.

Reinildo Mandava sur le départ ?

Outre les départs de Soumaré et Maignan, le club nordiste pourrait voir leur révélation de la seconde partie de saison Reinildo Mandava plier bagage. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Naples serait venu aux renseignements concernant la disponibilité du latéral brésilien. Un sacré coup dur en perspective pour le LOSC tant le natif de Beira a démontré son potentiel. Une opération qui pourrait être facilité par les bonnes relations entre les deux clubs depuis le transfert de Victor Osimhen l'été dernier. Le risque d'une grande braderie à Lille devient grandissant de jour en jour.