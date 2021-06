OM Mercato : Gerson, une grosse annonce tombe !

Publié par Timothée Jean le 03 juin 2021 à 15:30

Après plusieurs semaines de négociations, l’ OM serait finalement parvenu à boucler la signature de Gerson. Et si rien n’est encore officiel dans ce dossier, le père du milieu de terrain brésilien vient de faire une annonce qui enflamme la toile.

OM Mercato : Gerson en route pour Marseille, son père vend la mèche

L’Olympique de Marseille tient sans doute son premier gros coup estival. D’ici quelques heures, l’OM pourrait annoncer l’arrivée de Gerson en provenance de Flamengo. Les dirigeants olympiens et leurs homologues brésiliens seraient tombés d’accord pour son transfert. Le montant de l’opération est estimé à environ 31 M€, bonus compris.

Après un retour au Brésil couronné de succès, Gerson s’apprête donc à rebondir en Europe sous les couleurs de l’OM. Et si rien n’est encore officiel dans ce dossier, le père du joueur de 24 ans a confirmé la tendance au micro d’ESPN Brasil, assurant qu'il ne reste « plus que quelques ajustements » avant d’officialiser son arrivée à Marseille.

OM Mercato : La date de son arrivée déjà fixée ?

Cela ne fait plus aucun doute ! Sauf énorme rebondissement de dernière minute, Gerson va défendre les couleurs de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le dossier est en phase de finalisation et les ultimes détails de cette opération complexe sont sur le point d’être réglés. L’ OM va débourser au total 31 M€ et 20 à 25 % d’intéressement sur une future revente pour s’octroyer les services de Gerson. Avec un tel montant, le joueur de 24 ans devrait devenir l’une des recrues les plus chères de l'histoire de Marseille.

L’affaire est tellement bien embarquée qu’une date se dégage pour son transfert. Gerson est actuellement avec la sélection olympique du Brésil pour des matchs amicaux jusqu’au 9 juin. Ainsi, le milieu de terrain devrait débarquer à Marseille à la fin des JO, soit en août prochain, a annoncé la source.