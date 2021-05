OM Mercato : Gerson, la supercherie de Flamengo confirmée ?

Publié par Timothée Jean le 26 mai 2021 à 04:00

Dans la matinée, la presse brésilienne expliquait que l’ OM s’est fait « manipuler » dans le dossier Gerson. Et cette thèse prend de plus en plus de l’ampleur.

OM : Le dossier Gerson « sent la manip à plein nez »

Le dossier Gerson anime le mercato l’Olympique de Marseille. Pour cause, l’ OM n’est toujours pas parvenu à boucler la signature du Brésilien. Si les différentes parties sont proches d'un accord, un problème épineux s’est pointé ces dernières heures dans le dossier. Le Real Madrid songerait à arracher la cible au nez et à la barbe de l’OM.

Seulement, selon les informations obtenues par Venê Casagrande, journaliste pour O Dia, cette information concernant l’intérêt du Real Madrid pour Gerson est tout simplement fausse et ressemble plus que jamais à un coup de bluff, une supercherie montée de toute pièce par son club Flamengo ou son entourage visant à faire grimper les enchères pour vendre le milieu de terrain au prix fort. Une thèse confirmée par le journaliste Nabil Djellit qui a tenu à mettre en garde Pablo Longoria. Pour lui, il est clair que le dossier Gerson « sent la manip à plein nez ».

« Pas de réunion décisive pour Gerson ce lundi ? Pas grave, il y en aura une mardi, mercredi… Je peux me tromper, mais ça sent la manip à plein nez ce dossier. À ce tarif-là, il faut vraiment que le joueur change l’équipe. Son club veut de l’argent, lui espère mieux. On verra », a-t-il confié dans des propos rapportés France Football.

L’ OM va-t-il se faire à avoir ?

Toujours est-il que les négociations entre Gerson et l’Olympique de Marseille avancent. Le président Pablo Longoria a revu sa proposition à la hausse et serait proche de boucler le transfert du joueur de Flamengo. L’offre de Marseille atteindrait désormais 23 millions d’euros, plus 5 millions de bonus. Le journaliste de France Football reste toutefois sceptique, assurant que tout n’est pas net dans ce dossier. Il craint que l’OM « se fasse avoir ».