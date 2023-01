OL Mercato : Après Joao Gomes, Lyon essuie un nouvel échec au Brésil

Publié par Jules le 26 janvier 2023 à 11:23

On le sait désormais, Joao Gomes ne viendra pas à l'OL cet hiver. En parallèle, les Gones auraient également essuyé un autre échec cuisant au Brésil.

Désireux de se renforcer au milieu de terrain, l'OL ciblait, depuis plusieurs semaines, le profil de Joao Gomes, qui évolue à Flamengo. Néanmoins, selon les dernières informations, le Brésilien ne viendra pas à Lyon, ce qui pousse les Gones à trouver d'autres pistes, dont celle menant à Ellyes Skhiri, qui pourrait être réactivée dans les prochaines heures. L'Olympique Lyonnais attend donc l'arrivée d'un milieu de terrain avant de clôturer, très probablement, son mercato hivernal.

En parallèle de la piste menant à Joao Gomes, l'OL s'était également intéressé à un autre joueur de Flamengo. En effet, les Gones voulaient profiter des discussions pour le transfert du milieu de terrain afin de conclure une autre arrivée dans la foulée, celle de Matheus França. À seulement 18 ans, le milieu offensif brésilien aurait tapé dans l'oeil des dirigeants lyonnais, qui s'étaient renseignés en vue d'un possible transfert du joueur dès le mercato hivernal.

OL Mercato : Matheus França ne viendra pas à Lyon cet hiver

Néanmoins, les Gones n'étaient pas seuls sur ce dossier, et Newcastle voulait jouer les trouble-fêtes pour le transfert de Matheus França à l'OL. Malgré les finances très solides des Magpies, ces derniers ne devraient pas non plus enregistrer l'arrivée du jeune joueur brésilien en Angleterre, puisque le club de Flamengo ne serait finalement pas vendeur, et ne souhaiterait pas vendre sa jeune pépite, ni à Lyon, ni aux Geordies.

Ce jeudi, le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, a livré son verdict concernant l'avenir du jeune joueur. "Nous ne mettons pas en vente Matheus Franca. Nous ne sommes pas intéressés par l’idée de négocier pour lui pour le moment." La réponse a le mérite d'être claire pour l'OL, qui essuie donc un deuxième échec avec le club brésilien, et qui doit, de nouveau, trouver d'autres pistes à étudier.