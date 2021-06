Stade Rennais Mercato : Le SRFC tient le successeur de Camavinga

Publié par ALEXIS le 03 juin 2021 à 17:30

Qualifié pour la Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais envisage de se renforcer afin de faire une bonne campagne en coupe d’Europe la saison prochaine et chercher à finir sur le podium en Ligue 1 comme en 2020, lors de la saison tronquée. Pour ce faire, le club breton se penche sur Jens-Lys Cajuste, un jeune joueur talentueux révélé dans le championnat danois cette saison.

Stade Rennais : Cajuste pour remplacer Camavinga ?

Le Stade Rennais n’a toujours pas réussi à prolonger le contrat d’Eduardo Camavinga (18 ans). Pour éviter de voir ce dernier partir librement dans un an, le club breton serait bien inspiré pour le transférer lors du mercato estival. Et pour remplacer le jeune milieu de terrain de l’équipe de Bruno Génésio, le SRFC a mis ses radars sur Jens-Lys Cajuste, un joueur du club danois du FC Midtjylland. Si l’on en croit les informations de Foot Mercato, la direction rennaise cherche à recruter le milieu défensif de 21 ans en prévision du départ d’Eduardo Camavinga. La pépite suédoise est sous contrat au Danemark jusqu'en juin 2023 et vaut 5 M€ sur le marché des transferts.

Qui est Jens-Lys Cajuste ?

Jens Cajuste est un jeune joueur natif de Göteborg en Suède. Il évolue au Football Club Midtjylland depuis juillet 2018, après avoir fait ses classes dans son pays natal en Suède, précisément à Örgryte IS. La saison écoulée, il a pris part à 39 matchs toutes compétitions confondues, notamment 27 en championnat et 8 en UEFA Champions League. C’est d'ailleurs dans cette compétition qu’il a réussi à attirer l’attention du Stade Rennais. En effet, Jens Cajuste avait affronté Liverpool, l’Atalanta Bergame et l’Ajax Amsterdam dans le groupe D de la phase de poule de la C1. International suédois depuis le 11 novembre 2019, il compte 4 sélections.