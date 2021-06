Real Madrid Mercato : Ancelotti tient son premier renfort (off)

Publié par Timothée Jean le 03 juin 2021 à 23:00

Nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti est d’ores et déjà à la tâche pour dessiner l’ossature de son prochain effectif. L’entraineur madrilène vient d’ailleurs de boucler une première signature en interne.

Real Madrid Mercato : Carlo Ancelotti boucle une première signature

Le Real Madrid a un nouvel entraineur. Six ans après son départ, Carlo Ancelotti a fait son retour sur le banc merengue et succède à Zinedine Zidane. L’entraineur italien de 61 ans s’est engagé avec le club de la capitale espagnole pour les deux prochaines saisons et s’active déjà en coulisse pour remodeler les contours de son effectif.

Et si l’incertitude plane toujours sur l’avenir de Sergio Ramos qui n’a toujours pas renouvelé son bail, Carlo Ancelotti est déjà parvenu à conserver l’un des cadres de l’effectif du Real. En fin de contrat cet été, Lucas Vazquez était courtisé un temps par le Bayern Munich et l'Atletico Madrid. Mais l’attaquant espagnol a finalement fait le choix de poursuivre l'aventure au sein du club merengue.

Real Madrid : Lucas Vazquez a prolongé jusqu’en 2024

En effet, le Real Madrid a officialisé la prolongation de Lucas Vazquez. Le joueur de 29 ans a signé un nouveau contrat avec le club madrilène pour les trois prochaines saisons. « Le Real Madrid et Lucas Vazquez ont trouvé un accord pour la prolongation de contrat du joueur pour les trois prochaines années, soit jusqu'en juin 2024», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club.

Arrivé au Real Madrid en août 2014 en provenance de l’Espanyol Barcelone, Lucas Vazquez va continuer à défendre les couleurs du club madrilène. Cette saison, l’ailier droit a disputé 34 rencontres pour 2 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues.