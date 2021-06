PSG Mercato : Une nouvelle explosive tombe pour Sergio Ramos !

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2021 à 16:30

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos n’a pas encore prolongé avec le Real Madrid et le PSG veut en profiter pour le récupérer cet été. Une tendance qui se confirme de plus en plus pour le capitaine des Merengues.

Mercato PSG : Ancelotti prend position pour l’avenir de Sergio Ramos

« Je vais devoir parler avec le club dans les prochains jours. Sergio Ramos est un joueur très important pour le Real Madrid. Il est fondamental. Je vais parler avec lui. Je sais qu’il discute avec le club, mais je n’ai pas plus de détails. Quand je les rencontrerai, on pourra éclaircir les choses. » De retour sur le banc du Real Madrid après six ans et la Decima (Ligue des Champions remportée en 2014), Carlo Ancelotti ne veut pas entendre parler d’un départ de Sergio Ramos. L’ancien entraîneur d’Everton veut convaincre le légendaire défenseur central des Merengues de prolonger son contrat qui expire le 30 juin. Seulement, il semble que l’ancien milieu de terrain défensif arrive un peu trop tard dans ce dossier.

Sergio Ramos et le Real Madrid, c’est fini !

En effet, d’après les dernières révélations du journal madrilène AS, le divorce est désormais « total » entre Sergio Ramos et Florentino Pérez. Après plusieurs rencontres et négociations, le président du Real Madrid et son capitaine ne sont pas parvenus à un accord dans l’optique d’une prolongation. Et pour cause, si la direction madrilène est disposée à lui offrir un nouveau bail, l’ancien pensionnaire du FC Séville refuse catégoriquement d’accepter la baisse de salaire de 10 % qui lui est demandée.

Pour le joueur de 35 ans, au-delà de la pandémie du Covid-19, Florentino Pérez cherche plus à faire des économies afin de réaliser le transfert de Kylian Mbappé. Et avec l’arrivée déjà officialisée de David Alaba en provenance du Bayern Munich, Ramos se prépare de son côté à annoncer son départ. Pour une signature prestigieuse au Paris Saint-Germain ? Affaire à suivre…