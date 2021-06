PSG Mercato : 55M€, Leonardo tente un coup exceptionnel à Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2021 à 23:30

Comme l’a déjà annoncé son président Nasser Al-Khelaïfi, le Paris Saint-Germain va se renforcer cet été. Et aux dernières nouvelles, Leonardo, le directeur sportif du PSG, vise un coup exceptionnel du côté de Madrid, en Espagne.

Le PSG cité parmi les clubs intéressés par Saul Niguez

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. Le recrutement de latéraux et au milieu de terrain ? On va voir avec Leo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe. On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax. Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd’hui. Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l’équipe. On va améliorer l’équipe. »

Si Nasser Al-Khelaïfi assure que le Paris Saint-Germain va améliorer son équipe durant le mercato estival qui ouvre ses portes le 9 juin prochain, Leonardo s’active déjà en coulisses afin de dégoter de belles affaires. Ce jeudi, le journaliste italien Matteo Moretto révèle que le club de la capitale française surveille la situation de Saul Niguez. Laissé de côté par Luis Enrique pour l’Euro avec la sélection espagnole, le milieu de terrain de l’Atlético Madrid est placé sur la liste des joueurs pouvant être vendus cet été.

À la recherche d’un milieu de terrain créatif pour pallier les récurrentes blessures de Marco Verratti, Leonardo s’est ainsi positionné pour recruter éventuellement le protégé de Diego Simeone. Mais l’affaire est loin d’être facile puisque Saul Niguez est très demandé sur le marché.

Mercato PSG : Grosse bataille à venir pour Saul Niguez ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international espagnol de 26 ans « peut quitter l’Atlético de Madrid cet été, c’est sûr », explique le spécialiste mercato de Sky Sport. Si le site spécialisé Transfermarkt fixe sa valeur actuelle à 55 millions d’euros, Matteo Moretto assure que Saul Niguez intéresse plusieurs grands clubs européens puisqu’en dehors du PSG, « Chelsea et le Bayern Munich sont aussi très attentifs à sa situation », même si pour le « moment rien de plus. » Dernièrement, les médias italiens ont évoqué un échange entre la Juventus Turin et l’Atlético Madrid incluant Rodrigo Bentancur et Saul Niguez.

Affaire à suivre donc…