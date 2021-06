PSG Mercato : Zlatan ouvre la porte à un attaquant parisien

Publié par Ange A. le 04 juin 2021 à 10:00

Ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic défend aujourd’hui les couleurs de l’AC Milan. Le géant suédois a ouvert la porte à l’arrivée de Mauro Icardi à San Siro. L’avenir de l’attaquant argentin étant incertain avec le PSG.

Zlatan Ibrahimovic en pince pour Mauro Icardi

Deuxième meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic a laissé des traces dans la capitale. Après une pige en Major League Soccer, l’attaquant de 39 ans fait aujourd’hui les beaux jours de l’AC Milan. Grâce au buteur suédois, le club lombard va d’ailleurs signer son retour en Ligue des champions après sept ans d’absence. Pour cette campagne européenne, l’ancien numéro 10 parisien est favorable à l’arrivée de renforts cet été. L’avant-centre milanais n’est pas notamment contre le transfert de Mauro Icardi pour renforcer le secteur offensif des Rossoneri. « Je suis favorable à l’arrivée de quelqu’un qui peut aider l’équipe, mais la décision reviendra au club », a-t-il fait savoir au cours d’un entretien au Corriere dello Sport.

Icardi sur le départ au Paris Saint-Germain ?

Mauro Icardi a définitivement été recruté par le Paris Saint-Germain l’été dernier. Les dirigeants parisiens se sont satisfaits des prouesses de l’Argentin durant son prêt avec option d’achat. Il a terminé l’exercice 2019-2020 avec 20 buts et 4 passes décisives. Il a connu une deuxième saison plus compliquée dans la capitale. L’ancien intériste n’a inscrit que 13 buts et délivré 6 caviars. Alors que son contrat est valide jusqu’en 2024, son nom est associé à diverses écuries de Serie A. Le buteur parisien avait déjà tranché au sujet de son avenir, indiquant qu’il s’écrivait avec les Rouge et bleu. « Je suis fier que d’autres équipes s’intéressent à moi, mais mon présent et mon futur sont à Paris », avait-il posté sur sa story Instagram. Cette sortie n’a pas visiblement suffi pour stopper les rumeurs à son sujet.