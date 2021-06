LOSC : Un champion du monde 98 pour remplacer Galtier ?

Publié par Ange A. le 04 juin 2021 à 08:00

Champion de France avec le Lille OSC, Christophe Galtier ne défendra pas son titre avec le LOSC la saison prochaine. Le technicien marseillais est annoncé à l’OGC Nice. Un ancien entraîneur du Gym pourrait d’ailleurs lui succéder dans le Nord.

Galtier, un titre et puis il s’en va du LOSC

Entamée en décembre 2017, l’aventure entre Christophe Galtier et le Lille OSC s’est conclue en beauté. Le technicien de 54 ans a offert un titre de champion de France aux Dogues. Leur premier titre depuis 10 ans. Une sacrée récompense pour le coach qui a terminé vice-champion en 2019 et 4e lors du dernier exercice. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec le LOSC, le Marseillais n’entend pas honorer son bail jusqu’à son terme. Raison pour laquelle la direction du club nordiste a déjà ouvert la succession de Galtier. De nombreux noms sont ainsi associés au nouveau champion de France. Ces dernières heures, le nom de Claudio Ranieri a notamment circulé à Lille. L’Italien sera libre après l’expiration de son contrat avec la Sampdoria le 30 juin. Un autre technicien sans contrat serait également dans le viseur des dirigeants lillois.

Patrick Vieira sur la short-list d’Olivier Létang

L’Équipe révèle en effet un intérêt du Lille OSC pour Patrick Vieira. Le champion du monde 98 est libre depuis son limogeage de l’OGC Nice en décembre. Il a officié sur le banc des Aiglons de juin 2018 à décembre 2020. D’après le site du quotidien sportif, l’ancien entraîneur du Gym répond aux critères de la direction du LOSC qui « cherche quelqu’un d’expérimenté pour remplacer Christophe Galtier ». Reste maintenant à savoir si le technicien de 44 ans reprendra du service dans le Nord. Réponse dans les prochaines semaines.