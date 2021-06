PSG Mercato : L’arrivée de Cristiano Ronaldo confirmée en Italie

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2021 à 11:30

Cristiano Ronaldo pourrait être la grosse surprise estivale du côté du PSG. La rumeur lancée par plusieurs médias étrangers vient d’être confirmée en Italie par une source bien introduite dans les arcanes de la Juventus Turin.

Massimiliano Allegri ne veut pas de Cristiano Ronaldo

Fraîchement revenu sur le banc de la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri ne veut pas de Cristiano Ronaldo dans son effectif pour la saison prochaine. D’après Romeo Agresti, journaliste de Goal Italia, l’entraîneur turinois a fait comprendre à son directeur sportif, Federico Cherubini, que la star portugaise doit être vendue cet été. Désireux de bâtir une équipe compétitive pour reprendre le titre chipé cette saison par l’Inter Milan, Allegri veut reconstruire le club avec des joueurs prometteurs. L’ancien buteur du Real Madrid ne fait donc pas partie de ses plans pour l’avenir.

D’ailleurs, il a fait comprendre qu’il est important de régler le dossier Ronaldo assez rapidement afin de lui permettre de préparer son groupe pour la présaison. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le quintuple Ballon d’Or va donc devoir se trouver un nouveau point de chute à la faveur du mercato qui s’ouvre le 9 juin, c’est-à-dire dans quelques jours. À la recherche d’une grosse star pour pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain pourrait créer la surprise et récupérer Ronaldo dans les semaines à venir.

Mercato PSG : un échange Cristiano Ronaldo - Mauro Icardi ?

Jeudi, le journal espagnol AS a lâché une bombe en révélant que Leonardo était entré en contact avec l’entourage de Cristiano Ronaldo pour évoquer un éventuel transfert cet été. Avec le probable départ d'Mbappé, le directeur sportif du PSG prépare déjà le terrain afin de mettre la main sur un attaquant de classe mondiale. Si la première idée des dirigeants parisiens était d’aller chercher Lionel Messi à Barcelone, la prochaine prolongation du septuple Ballon d'Or a mis un terme au rêve du PSG sur cette piste.

Le vice-champion de France se concentre donc désormais sur l’international portugais de 36 ans. Engagés avec le même équipementier, Nike, le Paris Saint-Germain et le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid pourraient donc y voir de sérieux intérêts commerciaux. Pour laisser filer CR7, la Juve réclame un chèque compris entre 25 et 30 millions d’euros. Une information confirmée ce vendredi par le très sérieux Nicolò Schira, spécialiste du mercato en Italie.

« La réunion entre Max Allegri et Federico Cherubini (directeur sportif turinois) a confirmé que Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus cet été, s’il y a une bonne offre qui arrive. Manchester United (possible échange avec Paul Pogba) et le PSG (échange avec Mauro Icardi) sont toujours intéressés par CR7 », explique le journaliste de Sky Sports. Poussé vers la sortie du côté du PSG, Mauro Icardi pourrait ainsi faire son retour en Serie A et permettre à Leonardo de frapper un gros coup avec Ronaldo. Affaire à suivre…