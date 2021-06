ASSE : Un mauvais présage annoncé pour l’AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 07 juin 2021 à 13:30

L’ ASSE est sur le marché et devrait être vendu à partir de juillet à en croire l’annonce de Roland Romeyer. La cession des Verts est soutenue par Ivan Curkovic. Selon l’ancienne gloire des Verts, le club ligérien a besoin d’argent pour rêver d’un 11e titre peu probable.

ASSE : Ivan Curkovic ne croit plus à un 11e titre

L’ ASSE est bloqué à dix titres de champion de France depuis 1981. Les deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, aux commandes du club depuis 2004, font tout ce qu’ils peuvent, mais l’AS Saint-Étienne a du mal à tenir la concurrence des clubs, dont le budget est largement au-dessus de celui des Verts (estimé à 95 M€ la saison dernière). Interrogé par Le Progrès sur la perspective d’un 11e titre en Ligue 1, l'ancien joueur des Verts, Ivan Curkovic, s’est montré pessimiste. « Tout a changé. Aujourd'hui, l' ASSE n'a pas les moyens de rivaliser avec les grands clubs, qui avec leur argent peuvent acheter ce qu'ils veulent », a-t-il souligné. « J’ai une grande amitié pour les gens qui sont à la tête de Sainté, qui gouvernent le club. Les présidents (Romeyer et Caïazzo) font le maximum, mais ils ont des problèmes matériels. L'argent gouverne tout », constate l’emblématique gardien de but des Stéphanois (1972-1981).

Le dernier titre de champion de Sainté date de 40 ans

Outre le dernier titre de champion de France qui date de 40 ans, l’ ASSE a gagné la coupe de France pour la dernière fois en 1977. Le club a terminé 17e et 11e lors des deux dernières saisons. Sous la présidence de Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo, les Stéphanois ont remporté la coupe de la Ligue en 2013 et ont perdu la finale de la coupe de France en 2020. Sur le plan européen, la participation des Verts à la Ligue des Champions (ex-coupe des clubs champions) remonte à la saison 1981-1982. Ils ont participé à la Ligue Europa pour la dernière fois lors de l’édition 2019-2020 et totalisent 6 participations depuis 2008.