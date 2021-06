PSG Mercato : Al-Khelaïfi lâche une dynamite pour Lionel Messi

Publié par JEAN-LUC D le 07 juin 2021 à 15:30

Alors que le président du Barça s’est récemment montré très rassurant pour l’avenir de Lionel Messi, son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, rêve lui aussi de la star argentine.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi a interpellé Laporta pour Messi

Dans une longue interview accordée au journal L’Équipe, l’homme d’affaires qatari s’est ouvertement prononcé sur l’éventualité d’une offensive pour le septuple Ballon d’Or. Pour Nasser Al-Khelaïfi, Messi est un joueur en fin de contrat, donc désormais accessible par tous les clubs intéressés.

« Il n’a toujours pas prolongé avec le Barça. Vous me faites rire. Je vous l’ai dit, je ne parle pas des dossiers en cours », a lancé le président du club parisien. Avant d’ajouter : « En effet, d’ailleurs je l’ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. » Poursuivant, Al-Khelaïfi assure qu’avec le statut actuel de son club, tous les grands joueurs de la planète rêvent de porter le maillot rouge et bleu.

« Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c’est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG, tous. Pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n’est pas possible de tous les faire venir, d’autant qu’on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique », a-t-il expliqué. De son côté, Joan Laporta se montre confiant quant à une prochaine prolongation de la Pulga.

Lionel Messi parti pour poursuivre avec le Barça ?

En marge de la présentation d’Éric Garcia à la presse, le premier responsable des Blaugranas a fait le point sur la situation de Lionel Messi. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international argentin n’a pas encore renouvelé son bail. D’après plusieurs sources locales et étrangères, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont entrés en contact avec l’entourage de l’attaquant de 33 ans pour tenter de le récupérer cet été. Mais le natif de Rosario n’a jamais été aussi proche de la signature d’un nouvel engagement selon l’avocat espagnol.

« La prolongation de Messi ne dépendra pas de l’audit (financier, réalisé au sein du club). Je l’ai déjà dit, cela avance bien et nous espérons que cela continuera de progresser. Mais pour cette opération, nous avions fait une réserve et nous avons préparé une stratégie. La chose va bien, mais rien n’est fait. Comme l’a dit Kun Agüero, nous sommes excités à l’idée qu’ils jouent ensemble. Avec Leo, ce n’est pas une question d’argent. Il se montre très compréhensif et il veut continuer à avoir une équipe compétitive et gagner des titres. On espère que son désir de rester au Barça sera également décisif », a déclaré Joan Laporta. Aux dernières nouvelles, le meilleur buteur de l’histoire du Barça attend la fin de la Copa America pour trancher.