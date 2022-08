Bordeaux Mercato : Un transfert en Premier League finalisé au FCGB

Publié par ALEXIS le 24 août 2022 à 03:25





Bordeaux Mercato : Le FCGB va officialiser un transfert dans les prochaines heures. Un attaquant annoncé sur le départ depuis des semaines a trouvé un club.

Bordeaux Mercato : Hwang Ui-jo va rejoindre l'Olympiakos via Nottingham Forest

Le départ de Hwang Ui-jo de Bordeaux est maintenant acté. Si l’on en croit L’Équipe, il va rejoindre l'Olympiakos Le Pirée en Grèce. Plus précisément, l’attaquant du FCGB sera transféré à Nottingham Forest, mais le club promu en Premier League va le prêter au club athénien, dans la foulée, d’après les informations du quotidien sportif. « L’attaquant de Bordeaux Hwang Ui-Jo aurait finalement accepté l'idée de s'engager à Nottingham Forest, qui le prêterait dans la foulée à l'Olympiakos », a fait savoir la source. Attaquant de pointe des Girondins, l'international sud-coréen avait marqué 11 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière. Cela n'avait pas été suffisant pour assurer le maintien du club au scapulaire en Ligue 1.

Bordeaux Mercato : Onana et Alberth Elis devraient suivre Hwang

Relégué en Ligue 2 et crédité d'une mauvaise gestion lors de l'exercice dernier, Bordeaux est surveillé de près par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le club de Gironde est en effet soumis à l'encadrement de sa masse salariale et des indemnités de transfert par la Commission de contrôle des clubs professionnels. Contraint de dégraisser son effectif et de vendre des joueurs, afin de renflouer ses caisses, Bordeaux a ainsi transféré Sékou Mara au FC Southampton pour 13 M€ et Raoul Bellanova à Cagliari pour 700 000 euros.

Quant à M'Baye Niang, il a été libéré de sa dernière année de contrat et a rejoint l'AJ Auxerre. Edson Mexer également devrait suivre. Il est annoncé vers le GD Estoril au Portugal, un départ gratuit selon L'Équipe. Bordeaux va ainsi faire des économies sur leur gros salaire. Très convoités, Jean Onana et Alberth Elis sont aussi en instance de transfert, à 9 jours de la fin du mercato.