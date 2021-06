Juventus Mercato : Ronaldo sur le départ, trois successeurs identifiés

Publié par Timothy le 08 juin 2021 à 12:30

À un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo est plus que jamais annoncé sur le départ de la Juventus de Turin lors du mercato estival. Et le quintuple Ballon d’Or suscite l'intérêt de nombreux clubs européens, dont le PSG. En cas de transfert, les Bianconeri ont identifié plusieurs successeurs potentiels, selon les indiscrétions de La Gazzetta dello Sport, que sont Gabriel Jesus, Mauro Icardi et Dusan Vlahovic.

Auteur d’une saison en dents de scie avec le PSG, Mauro Icardi figure dans les petits papiers de la Juventus de Turin, qui envisageait déjà de le recruter avant son arrivée en Ligue 1. Avec à son compteur 13 buts en 28 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant argentin voit sa cote baisser en raison de pépins physiques. D'après La Gazzetta dello Sport, le buteur acheté par le PSG en 2020 pour la somme conséquente de 50 millions d’euros, serait disponible aux alentours de 35M€ et pourrait faire l’objet d’un échange. Peut-on s'attendre à un échange à l'amiable Cristiano Ronaldo-Mauro Icardi ? Une hypothèse crédible pour le quotidien transalpin.

Juventus : Gabriel Jesus, plus cher et quel potentiel ?

Deuxième successeur identifié, Gabriel Jesus. Le buteur brésilien risque néanmoins de coûter plus cher, autour de 50M€. L'attaquant de Manchester City de 24 ans est sous contrat jusqu’en 2023, mais sa situation sportive pourrait répondre aux attentes des turinois. Arrivé chez les Citizens en janvier 2017, l’international brésilien aux 40 sélections ne fait pas partie des titulaires indiscutables dans l’équipe de Pep Guardiola.

En Ligue des champions, Gabriel Jesus n’a débuté que deux des onze matchs avec Manchester City. L’attaquant formé à Palmeiras reste sur une saison mitigée avec 14 buts et 4 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues. Mais cela ne démoralise pas Massimiliano Allegri qui semble intéressé par le joueur.

Dusan Vlahovic en ligne de mire

Arkadiusz Milik, en prêt à l' OM, a longtemps été la cible de la Juventus de Turin, mais ne serait désormais plus une priorité. Le troisième successeur envisagé par la Vieille Dame est Dusan Vlahovic. À 21 ans, le buteur serbe sort d’une saison remarquable, auteur de 21 buts sous les couleurs de la Fiorentina. Recruté par la Viola pour moins de deux millions d’euros en 2018, son transfert à la Juventus offrirait une belle plus-value à la Fiorentina.