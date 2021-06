PSG Mercato : Juve, indice de taille dans le dossier Ronaldo

Publié par Ange A. le 06 juin 2021 à 06:30

Prétendant de longue date de Cristiano Ronaldo, le Paris Saint-Germain pourrait enfin exaucer son vœu cet été. La Juventus de Turin, où évolue le Portugais depuis 2018, semble tourner la page du quintuple Ballon d’Or.

Nouvel indice sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

À un an de l’expiration de son contrat à la Juventus, l’avenir de Cristiano Ronaldo reste un mystère. La presse italienne n’exclut pas un départ de CR7 cet été, histoire de permettre aux Bianconeri de récupérer quelques millions d’euros. Un départ du Portugais est d’autant plus possible qu’il a été écarté pour la nouvelle campagne de publicité de Jeep Compass, le principal sponsor de la Juventus. Depuis sa signature à Turin en 2018, le quintuple Ballon d’Or a participé aux campagnes du célèbre fabricant automobile. Pour Tuttosport, cette absence du goléador de 36 ans ouvre encore la porte à son départ de Turin. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui depuis l’arrivée de QSI rêve de signer le capitaine de la Seleçao.

Un départ de CR7 motivé par Allegri ?

Pour le média transalpin, Cristiano Ronaldo ne verrait pas également d’un bon œil le retour de Massimiliano Allegri. Le journal croit savoir que l’attaquant lusitanien aurait souhaité voir Zinedine Zidane prendre la succession d’Andrea Pirlo. Pour La Cadena SER, Massimiliano Allegri ne serait pas contre un départ de son attaquant vedette. Le technicien de 53 ans voudrait miser sur d’autres éléments offensifs pour réduire la dépendance au Portugais. Recruté en 2018, CR7 a déjà franchi la barre des 100 buts avec les Bianconeri. S’il a tout remporté sur le plan national, il n’a pas réussi à mener la Vieille Dame à un sacre en Ligue des champions. Le club italien, qui vient de perdre le championnat, a échoué en huitièmes de la C1 lors de ses deux dernières campagnes européennes.