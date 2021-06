ASSE Mercato : Un indésirable de Sainté plaît à un club de Ligue 1

Publié par ALEXIS le 08 juin 2021 à 16:00

Mis sur le marché par l' ASSE l’été dernier, Ryad Boudebouz a connu une saison 2020-2021 compliquée. À quelques heures de l’ouverture officielle du mercato estival, un club de Ligue 1 serait intéressé par le profil du milieu offensif stéphanois.

ASSE : Angers SCO séduit par le profil de Boudebouz

Poussé dehors en début de saison dernière, Ryad Boudebouz a fait un retour en grâce à l' ASSE dans la deuxième moitié de l'exercice. Il a disputé quelques bouts de matchs sans être décisif. À un an de la fin de son contrat, le milieu offensif est toujours sur le marché des transferts. Il fait partie des gros salaires de l’AS Saint-Étienne dont Claude Puel tente de se séparer afin de réduire la masse salariale. Après son refus de rejoindre un club du Qatar à l’été 2020, Ryad Boudebouz va devoir trouver un club qui lui convient cet été, sinon il va encore se retrouver sur le banc de touche des Verts. Si l’on en croit les informations de l’Insider Mohamed Toubache-Ter, une porte de sortie est ouverte pour l’international algérien en Ligue 1. En effet, Angers SCO est « séduit » par son profil, d’après la source.

Le gros salaire de l'Algérien en cause

Toutefois, le joueur de 31 ans n’a pas encore pris de décision. Il pourrait par exemple décider de rester à l’ ASSE, afin d’honorer sa dernière année de bail et toucher son gros salaire estimé à 2,4 M€ la saison. Pour rappel, Ryad Boudebouz a signé à l’ ASSE en juillet 2019. Il a été transféré par le Betis Séville contre un montant de 3,5 M€. La saison dernière, il a fait 14 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire 7 fois. Le joueur de 31 ans n’a marqué aucun but et a délivré une seule passe décisive. En deux saisons sous le maillot des Verts, le natif de Colmar (Haut-Rhin) a disputé 45 matchs, pour seulement 2 buts inscrits et 5 passes décisives. D’après Transfermarkt, sa valeur marchande est de 2,2 M€.