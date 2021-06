FC Nantes Mercato : Un défenseur belge offert aux Canaris

Publié par ALEXIS le 08 juin 2021 à 17:30

Le mercato du FC Nantes s’annonce très animé. Le club de Waldemar Kita a déjà transféré Imran Louza à Watford FC. Les Canaris sont très actifs et devraient avoir leurs premiers renforts dès l’ouverture officielle du marché, mercredi 9 juin. Un défenseur proposé aux Canaris pourrait être nantais si son profil plaît à Antoine Kombouaré.

FC Nantes : Les services de Dussenne proposés au FCN

Grâce à son agent bien introduit en Belgique, Mogi Bayat, le FC Nantes suit plusieurs joueurs liés à des clubs de Jupiler Pro League. En plus des pistes menant vers Sébastien Dewaest (KRC Genk) et Chris Bédia (Charleroi SC), SMVFoot croit savoir que les services de Noë Dussenne ont été proposés aux recruteurs des Canaris. Ce dernier est un défenseur central évoluant au Standard de Liège. « Noé Dussenne du Standard de Liège aurait été proposé au FC Nantes. Le défenseur central passé par La Gantoise et Crotone peut quitter Liège. Il serait financièrement largement plus abordable que Sébastien Dewaest », a indiqué la source. À noter que Sébastien Dewaest (arrière central) et Chris Bédia (attaquant) ont défendu les couleurs de Toulouse FC et du FC Sochaux Montbéliard en Ligue 2, sous la forme d'un prêt, la saison dernière.

600 000 € pour recruter le défenseur du Standard

Noë Dussenne (29 ans) a passé presque toute sa carrière en Belgique, son pays natal. Il a notamment porté les maillots du Cercle Bruges KSV (2014-2015), Royal Excel Mouscron (2015-2016 et 2018-2019) et La Gantoise (2017-2018). Il joue avec le Standard depuis le 7 août 2019. Il a par ailleurs passé une saison en Serie A au FC Crotone (2016-2018). Il est sous contrat à Liège jusqu’en juin 2023 et son coût est de moins d’un million d’euros, précisément 600 000 € selon Transfermarkt. Une opportunité pour le FCN, en cette période de crise économique.