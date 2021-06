FC Nantes Mercato : Un ancien de Ligue 1 en renfort au FCN ?

Publié par ALEXIS le 09 juin 2021 à 00:47

Un défenseur central est parmi les priorités du FC Nantes cet été. Outre Noë Dussenne (Charleroi) et Sébastien Dewaest (KRC Genk), le nom de Mathieu Peybernes de l’UD Almeria circule dans le viseur du FCN.

Le FC Nantes s'est renseigné sur Mathieu Peybernes

Pour le poste de défenseur central, trois noms sont associés à ce jour au FC Nantes : Sébastien Dewaest du KRC Genk, prêté au Toulouse FC la saison dernière, Noë Dussenne de Charleroi SC, dont les services ont été proposés à Mogi Bayat (recruteur des Nantais) et Mathieu Peybernes. La direction des Canaris cherche en effet à recruter un arrière central pour se renforcer défensivement. Le FCN a donc le choix entre ces trois cibles privilégiées.

Selon les informations de L’Équipe, le dossier Mathieu Peybernes tiendrait la route comparativement à la piste Sébastien Dewaest. Le FC Nantes est venu aux nouvelles pour le défenseur prêté au Real Saragosse lors de la deuxième moitié de la saison dernière. Le joueur de 30 ans n’a plus qu’un an de contrat à Almeira et il vaut seulement 400 000 € sur le marché des transferts.

Le défenseur de 30 ans et sa grande expérience

Mathieu Peybernes est un joueur bien connu en Ligue 1. Il a joué au FC Sochaux-Montbéliard (son club formateur) entre 2009 et 2014, au SC Bastia de 2014 à 2017 et au FC Lorient (2017-2019). Le défenseur sondé par l’ OL totalise 167 matchs en Ligue 1. Il a également l’expérience des championnats étrangers, car le natif de Toulouse qu'il est a porté les couleurs de Göztepe SK (en Turquie), de KAS Eupen en Belgique, du Real Sporting de Gijon et naturellement de l’UD Almeria en Espagne.

La saison dernière, il a disputé seulement 20 matches, dont 18 en Liga 2 et 2 en coupe du Roi avec Saragosse.