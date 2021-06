OM Mercato : Un joueur officialise son départ par des adieux

Publié par ALEXIS le 09 juin 2021 à 21:00

L’ OM n’a pas conservé Michaël Cuisance qui a retrouvé son club d’origine le Bayern Munich. Mais dans un message avec élégance, il a fait ses adieux à ses anciens coéquipiers, aux dirigeants et aux supporters du club phocéen, officialisant ainsi son départ.

OM : Cuisance, « fier d'avoir porté ce maillot de Marseille »

Michaël Cuisance avait été prêté à l’ OM pour la saison 2020-2021, avec une option d’achat dans son contrat. Mais au terme de l’exercice, la clause n’a pas été activée et le milieu de terrain est retourné au Bayern Munich. En souvenir des bons moments passés sous le maillot des Olympiens, il a fait ses adieux à ses partenaires, à la direction du club et au public du Vélodrome. « Merci à mes coéquipiers, dirigeants et aux supporters pour cette saison à l’Olympique de Marseille », a écrit le joueur de 21 ans, sur son compte Instagram. « Fier d'avoir porté ce maillot et participé à cette qualification à l’Europe. Je souhaite à tous ceux qui supportent l' OM, le meilleur pour la saison à venir », a-t-il ajouté.

Michaël Cuisance a joué 30 matchs, toutes compétitions confondues, avec Marseille, soit 23 en Ligue 1, six en UEFA Europa League et un en Coupe de France. Il a marqué 2 buts dont celui de la victoire de l' OM sur le Stade Rennais, un concurrent direct dans la course pour l’Europe (1-0) et offert une passe décisive. Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2024, le natif de Strasbourg vaut 7 M€ sur le marché des transferts.