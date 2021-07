Ex - OM Mercato : Cuisance vers une destination surprise

Publié par Ange A. le 17 juillet 2021 à 12:05

Prêté à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Michaël Cuisance n’a pas convaincu le board olympien de le conserver. Son retour au Bayern Munich ne serait que de courte durée. Le milieu de terrain pourrait évoluer dans un championnat exotique cette saison.

La Turquie pour Michaël Cuisance après l’OM ?

L’Olympique de Marseille avait frappé fort l’été dernier en signant Michaël Cuisance. Le milieu de terrain alors annoncé à Leeds United a été convaincu par la proposition de l’OM. Le joueur âgé de 21 ans avait rejoint Marseille dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Mais au final, il n’a pas répondu aux attentes du club phocéen qui n’a pas levé l’option dont il disposait. Le milieu de terrain a donc signé son retour à Munich cet été après sa pige marseillaise (2 buts et une passe décisive en 30 matchs). Mais aux dernières nouvelles, le natif de Strasbourg se dirige vers un nouveau départ du Bayern. Le média turc Webaslan révèle un intérêt de Galatasaray pour l’ancien marseillais.

Un flop pour le Bayern Munich ?

Selon cette source, le club stambouliote souhaite recruter Michaël Cuisance dans le cadre d’un prêt. Mais pour le moment, le vice-champon de Turquie n’a encore formulé aucune offre pour sa cible. Pour Bild, le départ du milieu de terrain est d’autant plus possible qu’il « serait considéré comme un personnage difficile par le club bavarois ». De même, l’arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc munichois ne jouerait pas en sa faveur. Recruté par le Bayern Munich en 2019, le milieu n’a disputé que 11 rencontres avec le Rekordmeister pour un but et une passe décisive. Son contrat en Bavière est encore valide jusqu’en juin 2024.