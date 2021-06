Barça Mercato : PSG, un nouveau concurrent dans le dossier Messi

Publié par Timothy le 10 juin 2021 à 12:00

Libre le 30 juin, Lionel Messi peut rejoindre le club de son choix durant le mercato estival, qui a ouvert ses portes hier. Intéressé par la star du Barça, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s'est positionné sur le joueur. Mais il va devoir faire face à un nouveau concurrent dans la course, situé aux États-Unis.

Le président du Barça, Joan Laporta, en a parfaitement conscience, le dossier Messi est loin d'être bouclé. "Il y a des discussions avec les représentants de Leo. Je l'ai déjà dit, ça progresse bien. Le club espère que Leo signera un nouveau contrat. Nous parlons, ça progresse, mais ce n'est pas fait", reconnaît-il devant la presse espagnole. Avant d'ajouter que sa décision quant à la prolongation de son contrat n'est pas liée à "une question d'argent. Il se donne un temps de réflexion et il souhaite, comme tous les joueurs, avoir une équipe compétitive".

Une rude concurrence pour attirer Messi

Parmi les clubs intéressés au dossier Messi, le PSG se trouve en pole position. Le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, s'active en coulisses pour tenter de convaincre l’international argentin de 33 ans de venir retrouver son ami Neymar dans le club de la capitale. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le journaliste espagnol Alfredo Duro a révélé que Nasser Al-Khelaïfi a même rencontré le père de Neymar pour parler de Leo.

Seulement un autre concurrent vient de faire son apparition pour attirer Lionel Messi. Jorge Mas, co-propriétaire de l'Inter Miami avec notamment David Beckham, estime que son club est tout à fait capable de faire venir Lionel Messi dans les prochaines années. Des échanges ont même déjà eu lieu en ce sens. Depuis plusieurs mois, la star du Barça est d'ailleurs annoncée en contact avec la franchise floridienne. Selon Jorge Mas, des discussions sérieuses ont eu lieu avec le sextuple Ballon d'or.

Messi à l'Inter Miami : "Le plus grand joueur de notre génération"

"David et moi avons travaillé très dur, nous avons l'ambition d'attirer les meilleurs joueurs ici et Lionel Messi en est un, c'est même probablement le meilleur de tous les temps", indique Jorge Mas. Avant de poursuivre : "Je suis optimiste sur le fait que Messi jouera avec le maillot de l'Inter Miami, car cela permettra de nourrir la légende du plus grand joueur de notre génération, et répondra en même temps aux ambitions des propriétaires de l'Inter Miami de construire une équipe de classe mondiale."

Des rumeurs en provenance d'Espagne évoqueraient déjà un premier scénario. Où Lionel Messi signerait un nouveau contrat de dix ans au Barça, incluant deux saisons au Barça (jusqu'en 2023), puis deux saisons à Miami, éventuellement sous la forme d'un prêt, et six années supplémentaires au Barça dans un rôle restant à définir.