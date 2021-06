PSG Mercato : Messi, Al-Khelaïfi met le clan Neymar en mission

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2021 à 10:00

Libre le 30 juin prochain, Lionel Messi peut rejoindre le club de son choix durant cet été. Intéressé par la star du Barça, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a mandaté le clan Neymar de tenter de la convaincre.

« Messi ? Il n’a toujours pas prolongé avec le Barça. Vous me faites rire. Je vous l’ai dit, je ne parle pas des dossiers en cours. En effet, d’ailleurs je l’ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c’est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG, tous. Pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n’est pas possible de tous les faire venir, d’autant qu’on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique », a expliqué Nasser Al-Khelaïfi dans une longue interview accordée au journal L’Équipe en début de semaine.

En fin de contrat, le sextuple Ballon d’Or n’a toujours pas renouvelé engagement avec le FC Barcelone et le PSG fait partie des clubs européens prêts à faire des folies pour le récupérer cet été. D’ailleurs, le président parisien s’active en coulisses en plaçant certains pions dans ce dossier afin de tenter de convaincre l’international argentin de 33 ans de venir retrouver son ami Neymar dans la capitale française. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le journaliste espagnol Alfredo Duro a ainsi révélé que « Nasser Al-Khelaïfi s’est réuni avec le père de Neymar pour parler de Leo. » Trop tard rétorque-t-on du côté de la Catalogne.

Un dossier déjà bouclé au Barça ?

Si les dirigeants du PSG continuent de rêver de Messi, le journaliste José Alvarez a aussi profité de son passage sur El Chiringuito TV pour assurer que tout est d’ores et déjà bouclé pour la prolongation de la Pulga. Actuellement en regroupement avec l’Argentine en vue de la Copa América, Messi va prochainement parapher un nouveau bail au Barça où il est parti pour terminer sa carrière européenne. Le Paris SG n’a donc plus aucune chance dans ce dossier, indique le journaliste espagnol.