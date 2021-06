ASSE : Vente, Caïazzo en prospection en Amérique du Sud ?

Publié par ALEXIS le 10 juin 2021 à 15:30

En attendant de connaître la candidature retenue pour la reprise en main de l’ ASSE, Bernard Caïazzo est en tournée en Amérique du Sud, dans le cadre des activités de Global Football Alliance, dont il est le président. Le responsable stéphanois pourrait en profiter pour tisser des liens avec en vue de futurs partenariats.

ASSE : Caïazzo en mission pour Global Football Alliance

Le processus de la vente de l’ ASSE est enclenché depuis la mi-avril. Roland Romeyer a annoncé la date du 1er juillet comme décisive. Entre-temps, Bernard Caïazzo ne chôme pas. Il a fait un tour en Amérique du Sud avec sa plus proche collaboratrice Nina Monderine-Carneiro, par ailleurs chargée de la vente du club ligérien. Alors que le cabinet d’audit KPMG, chargé de trouver un candidat qui remplit les conditions pour reprendre l’AS Saint-Étienne, est en mission, le président du Conseil de surveillance est en déplacement en Amérique du Sud dans le cadre des activités de Global Football Alliance.

C’est ainsi que l’associé de Roland Romeyer (président du directoire de l’ ASSE) a visité les installations du Deportivo Toluca Fútbol Club au Mexique et du Deportivo Independiente Medellin (en Colombie). Après le Mexique et la Colombie, Bernard Caiazzo pourrait visiter d’autres clubs, notamment Chapecoense au Brésil et Estudiantes La Plata en Argentine, selon les indiscrétions du site internet Evect. Comme Deportivo Toluca et Deportivo Independiente, les deux derniers clubs sont aussi membres de l’Alliance.

Pour rappel, Bernard Caiazzo avait fait un voyage dans le Golfe en novembre 2020 et avait été reçu par le Secrétaire de Dubai Sports Council aux Émirats arabes unis. Le responsable de l' ASSE avait indiqué que ce voyage avait pour but de nouer des contacts en vue « d'une coopération mutuelle et des opportunités d'investissements ».