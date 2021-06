LOSC Mercato : Galtier, Everton tente de doubler l’OGC Nice

Publié par ALEXIS le 10 juin 2021 à 22:29

Alors que l’OGC Nice est en négociation avec le LOSC pour recruter Christophe Galtier comme entraîneur, Everton s’est passionné pour tenter de doubler le club azuréen.

LOSC : Everton a rencontré les agents de Galtier

L’OGC Nice négocie présentement le transfert de l'entraîneur Christophe Galtier avec le LOSC. Olivier Létang a été clair, l’entraîneur est sous contrat jusqu’en juin 2022. Profitant de la période des discussions, Everton, en quête du successeur de Carlo Ancelotti parti au Real Madrid, s’est invité sur le dossier du coach champion de France 2021.

Mercredi, le site Befoot a révélé que la direction du deuxième club de la ville de Liverpool s’est renseignée sur la situation de l’entraîneur de Lille OSC. Ce jeudi, le journaliste anglais Duncan Castles de Sunday Times et le Daily Record a fait savoir que les responsables des Toffees ont eu une rencontre avec les agents de Christophe Galtier, en vue d’une possible collaboration en Premier League.

Ça se bouscule pour le champion de Ligue 1

Christophe Galtier avait annoncé qu’il quittait le LOSC après avoir gagné le championnat 2020-2021. Il a également donné ses motivations sur son envie d’aller voir ailleurs, au plus haut niveau. L’Olympique Lyonnais et le SSC Naples souhaitaient recruter le technicien français, mais ils ont finalement recruté Peter Bosz et Luciano Spalletti pour remplacer Rudi Garcia à Lyon et Gennaro Gattuso au Napoli.

En effet, Christophe Galtier avait indiqué que sa préférence était de rester en Ligue 1 et il n’avait pas caché son intérêt pour le projet de l’OGC Nice du milliardaire britannique Jim Ratcliffe.