OL : Mésentente entre Rudi Garcia et Juninho, Aulas accusé

Publié par ALEXIS le 28 mai 2021 à 02:00

Si la collaboration entre Rudi Garcia et Juninho à l’ OL n’a pas marché, c’est la faute de Jean-Michel Aulas, selon le commentaire Jérôme Rothen sur RMC Sport.

OL : Rothen, « Aulas responsable » du désaccord entre Garcia et Juninho

Après son départ de l’ OL, Rudi Garcia a accusé Juninho de marcher sur ses plates-bandes. N’ayant pas apprécié les accusations du coach, Jean-Michel Aulas a défendu le dirigeant brésilien, en répondant sèchement au technicien libéré. Jérôme Rothen estime pour sa part que le président du club rhodanien est le responsable de la difficile collaboration entre l’entraîneur et le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. « Jean-Michel Aulas s’est précipité avec l’arrivée de Rudi Garcia (en octobre 2019) et il en est responsable. Il est aussi responsable de l’entente entre Juninho et Garcia. […] Il aurait dû trancher (leur différend, ndlr) avant », a balancé le consultant sur la radio.

Aulas, un has-been pour Rothen

Selon ce dernier, « il y a eu trop de mauvais choix » de la part du patron de l’ OL. « Aulas a failli sur beaucoup de points notamment en mettant en avant l’aspect financier plutôt que l’aspect sportif avec la construction du stade (le Groupama Stadium) », a indiqué l’ancien du PSG. « On a senti un Aulas vieillissant et plus connecté au football d’aujourd’hui. Avant l’arrivée de Juninho (en mai 2019, ndlr), on le sentait en décalage », a-t-il poursuivi. Pour rappel, Jean-Michel Aulas a regretté le fait que « Rudi Garcia n’ait pas su travailler avec Juni qui l’avait pourtant choisi » comme coach principal de l' OL et « accompagné ».