ASSE Mercato : Debuchy confirme des contacts avec Gasset

Publié par Ange A. le 11 juin 2021 à 04:30

Pas prolongé par la direction de l’AS Saint-Étienne, Mathieu Debuchy sera un joueur libre cet été. Dans une récente sortie, le latéral droit a confirmé avoir contacté Jean-Louis Gasset, l’actuel entraîneur des Girondins de Bordeaux.

Mathieu Debuchy en contact avec Jean-Louis Gasset

Arrivé en janvier 2018, Mathieu Debuchy ne sera plus un joueur de l’AS Saint-Étienne au-delà du 30 juin prochain. Son contrat expirant à cette date, la direction des Verts a déjà signifié qu’elle n’allait pas le prolonger. À 35 ans, le latéral droit devra donc se chercher un nouveau challenge cet été. Interrogé par Le Progrès, le défenseur a récemment fait part de sa déception suite à son départ de l’ASSE. Il avait rejoint le club ligérien en tant que joueur libre en provenance d’Arsenal. Déçu de la décision de ses dirigeants et de Claude Puel, l’arrière droit a révélé avoir contacté Jean-Louis Gasset. L’actuel entraîneur des Girondins de Bordeaux est à l’origine de l’arrivée du défenseur tricolore (27 sélections/2 buts) dans le Forez.

Le contenu des échanges avec Gasset

Dans les colonnes du journal régional, Mathieu Debuchy a révélé la teneur de son échange avec son ancien entraîneur. Le latéral révèle avoir contacté le technicien de 67 ans pour le remercier de lui avoir permis de vivre une expérience avec un club historique du championnat. « J’ai envoyé un message à Jean-Louis Gasset pour le remercier car sans lui, peut-être que je ne serais pas venu à l’ ASSE. Il a fait le forcing pour me récupérer et cela m’a permis de vivre une belle aventure », a confié le défenseur en fin de contrat. Reste à savoir s’il n’a été question que de remerciements entre le joueur et son ancien entraîneur. Surtout au moment où l’ancien capitaine des Verts présente une situation contractuelle intéressante. Alors qu’il va fêter ses 36 ans le 28 juillet, le latéral avait indiqué qu’il n’était pas encore bon pour la retraite. Il révélait vouloir encore jouer au haut niveau pendant « une ou deux saisons » avant de raccrocher.