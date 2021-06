ASSE Mercato : Révélations de Debuchy sur sa non-prolongation

Publié par ALEXIS le 09 juin 2021 à 07:40

L’ ASSE n’a pas retenu Mathieu Debuchy à l’issue de son contrat à la fin de cette saison. Le défenseur est revenu sur sa situation.

Debuchy « aurait aimé continuer à l'ASSE »

Mathieu Debuchy a été le capitaine de l’ ASSE la saison écoulée en remplacement de l’emblématique Loïc Perrin, admis à la retraite. Grâce à sa détermination, son engagement et son état d’esprit irréprochable, l’arrière latéral droit a été à la hauteur des attentes de Claude Puel. Malgré des pépins physiques, il a bien tenu sa place et son rôle de leader dans l’effectif stéphanois. Mais à l’arrivée, le joueur de 36 bientôt (le 28 juillet) n’a pas été retenu par le coach et manager général de l’AS Saint-Étienne pour une saison supplémentaire comme qu’il souhaitait.

En fin de bail en juin, il n’a pas été prolongé sous le maillot des Verts, ce qui pourrait l’amener à prendre sa retraite à l’ ASSE. « J’aurais aimé continuer l’aventure. Pourquoi pas finir ma carrière ici (à Saint-Étienne), même si tout n’a pas été simple cette année, sur le terrain et en dehors », a regretté Mathieu Debuchy dans Le Progrès.

Le timing de la décision de Puel déploré par le défenseur

Le natif de Lille a déploré ensuite le timing avec lequel la direction stéphanoise lui a annoncé la décision de le libérer. « La dernière semaine (avant la réception du Dijon FCO), j’ai reçu un message qui me disait que j’avais rendez-vous avec le président Roland Romeyer, Jean-François Soucasse (Directeur général) et le coach. Le lendemain, ils m’ont annoncé qu’ils n’avaient plus besoin de mes services. (...) Lors de la réunion, j’ai dit à l’entraîneur que j’étais déçu de la façon de faire et que j’aurais aimé savoir plus tôt », a confié l’ancien joueur du LOSC.

Mathieu Debuchy a cependant eu droit à une réponse compréhensible de Claude Puel. Ce dernier a expliqué à l’ex-capitaine de l’ ASSE « qu’il avait longtemps hésité, c’est pour cela que la décision du club est tombée seulement la dernière semaine » de la fin de la saison.